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Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/06).

Υπό έλεγχο τέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (25/06) η φωτιά που ξέσπασε στον ορεινό όγκο της Βάλιας Κάντα, στη θέση «Αβγό».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 15 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Στο σημείο παραμένουν ένα όχημα με δύο πυροσβέστες. Τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν διευκρινιστεί, ωστόσο στην περιοχή είχε προηγηθεί κεραυνική δραστηριότητα.

Πτώση ελικοπτέρου

Κατά τη διάρκεια της φωτιάς, ένα ελικόπτερο BELL που επιχειρούσε στο σημείο κατέπεσε στη λίμνη Αώου την ώρα που «γέμιζε» με νερό.

Οι δύο επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, κολύμπησαν μέχρι την ακτή, όπου και διασώθηκαν.

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