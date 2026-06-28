Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16.00 σε διώροφη μονοκατοικία στην Καλλιθέα Αττικής και συγκεκριμένα στον πρώτο όροφο.

Στιγμές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στην Καλλιθέα, στη συμβολή των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα.

Μια ισχυρή έκρηξη στον πρώτο όροφο διώροφης κατοικίας οδήγησε σε μια καταστροφική πυρκαγιά, αναγκάζοντας μια 75χρονη γυναίκα να πηδήξει στο κενό από το μπαλκόνι του σπιτιού της προκειμένου να γλιτώσει από τις φλόγες που την είχαν κυκλώσει. Μέσα στο σπίτι βρισκόταν και ο ηλικιωμένος σύζυγός της ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από την γκαραζόπορτα.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, καταγράφεται η τρομακτική στιγμή της έκρηξης, κατά την οποία η ηλικιωμένη πηδάει στο κενό, φωνάζοντας απεγνωσμένα «καίγομαι, βοήθεια».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djkuaze34skp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ένας διανομέας που περνούσε τυχαία από το σημείο αποδείχθηκε ο φύλακας άγγελός της. Αντιλαμβανόμενος τον θανάσιμο κίνδυνο, παράτησε αμέσως το μηχανάκι του και έτρεξε κάτω από το μπαλκόνι. «Βλέπω ότι βγάζει καπνούς και η γιαγιά φώναζε "βοήθεια". Της λέω "πήδα, πήδα" και την έπιασα στα χέρια μου», περιέγραψε αργότερα ο ίδιος, συγκλονίζοντας με την απλότητα και την αυτοθυσία του. Από την πτώση, ο νεαρός άνδρας τραυματίστηκε, υφιστάμενος κάταγμα στο χέρι, ωστόσο κατάφερε να σώσει τη ζωή της 75χρονης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ηλικιωμένη γυναίκα γλίτωσε από το πύρινο μέτωπο φέροντας ελαφρύ έγκαυμα στο μπράτσο, καμένα μαλλιά και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα λόγω της εισπνοής καπνού. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως γείτονες που της προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες με βρεγμένες πετσέτες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Από το συμβάν τραυματίστηκε ελαφρά και ο 80χρονος σύζυγός της, ο οποίος έφερε τραύμα στο πόδι.

Και οι δύο ηλικιωμένοι παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djkucq9tggv5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, οι οποίοι έδωσαν σκληρή μάχη για να μην επεκταθούν οι φλόγες στα διπλανά κτίρια.

Στο σημείο βρέθηκε ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), προκειμένου να ρίξει φως στα ακριβή αίτια της έκρηξης που παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία.