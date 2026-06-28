Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς.

Φωτιά τώρα ξέσπασε σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews ένα άτομο οδηγήθηκε σε τοπικό φαρμακεία για τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ έχει διατεθεί και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την καλύτερη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, πραγματοποιούνται έλεγχοι στο κτίριο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άτομα που ενδεχομένως έχουν εγκλωβιστεί.

Για τη διευκόλυνση του έργου των σωστικών συνεργείων και την ασφάλεια των πολιτών, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στους γύρω δρόμους, καλώντας τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενώ δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τραυματισμούς. Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, με τις προσπάθειες κατάσβεσης να συνεχίζονται έως ότου η φωτιά τεθεί πλήρως υπό έλεγχο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2071231690710647121}

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