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Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Νεράκι, Τόλκα και Λουτρόπυργου.

Φωτιά τώρα, στο Λουτρόπυργο Αττικής, στη Νέα Πέραμο. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 64 πυροσβέστες με 21 οχήματα, καθώς και 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στο μέτωπο.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν παράλληλα και υδροφόρες των ΟΤΑ, με τις δυνάμεις να καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν τη φωτιά πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Παράλληλα λόγω της πυρκαγιάς η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου από το ύψος του οικισμού Νεράκι.

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Πριν από λίγα λεπτά εστάλη μήνυμα από το 112 όπου καλεί τους κατοίκους των περιοχών Τόλκα, Νεράκι και Λουτρόπυργου να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού.