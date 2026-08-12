UEFA, Concacaf και AFC συνεργάζονται για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου - Η FIFA αγνοεί τις εκκλήσεις για ανεξάρτητη αξιολόγηση.

Οι αντίπαλοι του Τζιάνι Ινφαντίνο συνεργάζονται για τη δημιουργία νέου πλαισίου διοίκησης του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, το οποίο θα μπορούσε να αντικαταστήσει το σύστημα που, κατά την άποψή τους, βασίζεται σε πελατειακές σχέσεις και έχει υιοθετήσει η FIFA από τότε που ο Ινφαντίνο διαδέχθηκε τον Μπλάτερ στην προεδρία, πριν από 10 χρόνια.

Οι επανειλημμένες εκκλήσεις της UEFA, της Concacaf και της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (AFC) για τη διεξαγωγή ανεξάρτητης αξιολόγησης του τρόπου διοίκησης της FIFA έχουν αγνοηθεί από τον Ινφαντίνο από τότε που δημοσιοποιήθηκε, πριν από δύο εβδομάδες, το σχέδιό του για πώληση του 21% των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο αφού προκάλεσε τσουνάμι αντιδράσεων μπήκε τελικά στο συρτάρι.

Πλέον, οι αντίπαλοί του φαίνεται ότι αποφάσισαν να αναλάβουν οι ίδιοι δράση.

Πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις δήλωσε στον Guardian ότι οι τρεις συνομοσπονδίες συνεργάζονται για την κατάρτιση σχεδίου για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να λειτουργεί και να διοικείται η FIFA στο μέλλον.

Όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία έχουν κληθεί να εξετάσουν θεμελιώδη ζητήματα, όπως ποιος ακριβώς πρέπει να είναι ο ρόλος της FIFA, πώς πρέπει να είναι οργανωμένη και ποιο μοντέλο διοίκησης θα υιοθετήσει. Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο κατανέμονται τα χρήματα στις ενώσεις-μέλη, με δεδομένο ότι τα αποθεματικά της FIFA εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 5 δισ. δολάρια.

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Εάν ο Ινφαντίνο αρνηθεί να συνεργαστεί, το νέο πλαίσιο θα μπορούσε να υιοθετηθεί από έναν υποψήφιο που θα βρεθεί απέναντί του στις προεδρικές εκλογές της FIFA το επόμενο έτος. Θα μπορούσε, μάλιστα, να αποτελέσει τη βάση ακόμη και για τη δημιουργία μιας νέας, ανεξάρτητης ποδοσφαιρικής οργάνωσης.

Μετά την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν τη Δευτέρα, στην οποία έκαναν λόγο για «ηγεσία που υπηρετεί το ποδόσφαιρο και δεν επιδιώκει να το ελέγχει», η UEFA, η Concacaf και η AFC γνωστοποίησαν επίσης ότι έχουν ξεκινήσει προκαταρκτικές συζητήσεις για τη δημιουργία νέων διοργανώσεων, εφόσον συνεχιστεί η αντιπαράθεση με την ηγεσία της FIFA.

Απειλείται το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών U20

Προς το παρόν, το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών U20, που θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή ευρωπαϊκών ομάδων. Η UEFA επιμένει ότι οι χώρες-μέλη της θα μποϊκοτάρουν τη διοργάνωση, εάν η FIFA δεν κινηθεί άμεσα για τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με το σχέδιο πώλησης δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου και δεν παράσχει νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ότι κάτι αντίστοιχο δεν θα επαναληφθεί.

Ο πρόεδρος της Concacaf, Βίκτορ Μονταλιάνι, θεωρείται αυτήν τη στιγμή ο πιθανότερος αντίπαλος του Ινφαντίνο για την προεδρία της FIFA. Ωστόσο, όπως είχε δηλώσει στον Guardian τον Ιούνιο, προς το παρόν βασική προτεραιότητά του είναι η επανεκλογή του στην προεδρία της συνομοσπονδίας Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής την επόμενη χρονιά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, πάντως, το γεγονός ότι η κοινή ανακοίνωση της Δευτέρας περιείχε αρκετές αναφορές που θύμιζαν ομιλία του Μονταλιάνι στο φετινό συνέδριο της FIFA στο Βανκούβερ. Τότε είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ας είμαι ξεκάθαρος: η ηγεσία δεν έχει να κάνει με την εξουσία».

Παράλληλα, κορυφαία στελέχη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου συναντώνται διά ζώσης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου FIFA Forward Enterprise. Στο Σάλτσμπουργκ, όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup της UEFA, αναμένεται να πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων τις επόμενες δύο ημέρες.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, αναμένεται να συναντηθεί με τον Νασέρ αλ-Κελαϊφί, πρόεδρος της European Football Clubs, με στόχο να ενισχυθεί η ενότητα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στην απαίτηση για αλλαγή στην ηγεσία της FIFA.

Με πληροφορίες από Guardian