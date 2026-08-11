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Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε και τα ονόματα των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ που διορίζονται ως μόνιμοι.

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα ονόματα για τους μόνιμους διορισμούς 4.789 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και Μουσικών Σχολείων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων διορίζονται:

- 1.421 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ του Α.Σ.Ε.Π. των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2025 (Γ΄ 3363/2026) και 4ΕΑ/2025 (Γ΄ 2251/2026), όπως ισχύουν, εκ των οποίων:

287 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,

1.090 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,

44 σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

και

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- 3.368 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023 (Γ΄ 1851/2024, διόρθωση σφάλματος στο Γ΄ 2024/2024), 2ΓΕ/2023 (Γ΄ 2415/2024 και Γ΄2416/2024) και 1ΓΤ/2024 (Γ΄ 2362/2025), εκ των οποίων:

2.403 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,

890 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και

75 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία.

Επισημαίνεται ότι, ελλείψει υποψηφίων, δεν κατέστη εφικτή η κάλυψη όλων των θέσεων που διατέθηκαν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ιδιαίτερα στους κλάδους ΠΕ03 και ΠΕ04.

Δείτε ΕΔΩ τα αναλυτικά τα ονόματα

Παράλληλα το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ακόμα ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13) και μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της υπό στοιχεία 103542/Ε4/31-07-2026 (ΦΕΚ 39/τ. Α.Σ.Ε.Π./04-08-2026 – ΑΔΑ: Ψ58446ΝΚΠΔ-03Π) Πρόσκλησης για μόνιμο διορισμό υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των Προκηρύξεων 2ΕΑ/2025 και 1ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ αντίστοιχα, διορίζονται 470 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές διορισμού (για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης-ΣΜΕΑΕ), σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των ΚΕΔΑΣΥ.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τα ονόματα

Με τη δημοσίευση περίληψης της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου στο οποίο θα αναφέρεται η προθεσμία για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Το βίντεο της Σοφίας Ζαχαράκη

{https://www.instagram.com/p/Db52nzgtRbf/?hl=el}





