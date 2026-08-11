Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.614,44 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,29%.

Με άνοδο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.614,44 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,29%. Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 307,08 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 30,68 εκατ. ευρώ αφορούσαν 30 προσυμφωνημένες συναλλαγές. Ο όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 46,98 εκατ. τεμάχια. Στο σύνολο της αγοράς, 68 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 60 με πτώση και 72 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,31%, στις 3.054,6 μονάδες, και ο FTSE 25 έκλεισε στις 6.682,2 μονάδες, με άνοδο 0,36%. Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM υποχώρησε κατά 0,06%, στις 3.134,9 μονάδες.

Τον υψηλότερο τζίρο κατέγραψε η Alpha Bank, με 53,5 εκατ. ευρώ, κλείνοντας στα 4,64 ευρώ με άνοδο 0,98%. Ακολούθησαν η Eurobank με 32,2 εκατ. ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς με 30,9 εκατ. ευρώ, η Εθνική Τράπεζα με 28 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ με 24,2 εκατ. ευρώ και η Metlen με 21,4 εκατ. ευρώ.

Στις μεγαλύτερες ανοδικές μεταβολές της υψηλής κεφαλαιοποίησης περιλαμβάνονται η ΕΥΔΑΠ, με άνοδο 5,9% στα 11,50 ευρώ, η Helleniq Energy, με 4,62% στα 13,60 ευρώ, και η CrediaBank, με 4,26% στα 0,98 ευρώ. Η Optima Bank ενισχύθηκε κατά 2,06% στα 10,92 ευρώ, η Metlen κατά 1,6% στα 50,50 ευρώ και η ΔΕΗ κατά 1,56% στα 22,10 ευρώ.

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Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank έκλεισε με άνοδο 0,2% στα 4,50 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου με άνοδο 0,28%. Η Τράπεζα Πειραιώς υποχώρησε κατά 0,1% στα 9,96 ευρώ και η Εθνική Τράπεζα κατά 0,12% στα 16,20 ευρώ.

Στις μεγαλύτερες πτωτικές μεταβολές, η ΑΚΤΩΡ έκλεισε με απώλειες 4,1% στα 10,30 ευρώ. Η Coca-Cola HBC υποχώρησε κατά 1,44% στα 54,80 ευρώ, η Τιτάν κατά 1,25% στα 51,50 ευρώ και ο ΟΤΕ κατά 0,56% στα 19,55 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Intralot ενισχύθηκε κατά 1,48% στα 1,16 ευρώ και η Ideal κατά 1,15% στα 6,16 ευρώ. Η Alter Ego Media υποχώρησε κατά 2,14% στα 6,40 ευρώ και η ΑΒΑΞ κατά 1,13% στα 3,49 ευρώ.