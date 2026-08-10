Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.606,95 μονάδες, με πτώση 0,31%.

Με ήπιες απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να διατηρείται πάνω από το επίπεδο των 2.600 μονάδων και τη συναλλακτική δραστηριότητα να υποχωρεί αισθητά.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.606,95 μονάδες, με πτώση 0,31%, έχοντας κινηθεί ενδοσυνεδριακά έως το χαμηλό των 2.597,2 μονάδων. Ο τζίρος περιορίστηκε στα 194,04 εκατ. ευρώ, από 238,88 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση και 320,3 εκατ. ευρώ μία συνεδρίαση νωρίτερα.

Από το σύνολο της αξίας συναλλαγών, 14,99 εκατ. ευρώ αφορούσαν 17 πακέτα, ενώ ο συνολικός όγκος διαμορφώθηκε στα 27,45 εκατ. μετοχές. Η συνολική εικόνα του ταμπλό ήταν ελαφρώς αρνητική, καθώς 57 μετοχές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με άνοδο, έναντι 65 που έκλεισαν με πτώση, ενώ 78 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

Ο τραπεζικός δείκτης διαφοροποιήθηκε θετικά και ολοκλήρωσε στις 3.045,11 μονάδες με άνοδο 0,19%. Ο FTSE 25 της υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,26% στις 6.658,1 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM έκλεισε στις 3.136,8 μονάδες, με απώλειες 0,58%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Metlen συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο τζίρο της συνεδρίασης, στα 23,4 εκατ. ευρώ, και έκλεισε στα 49,70 ευρώ με άνοδο 2,7%.

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Θετική ήταν και η εικόνα της Alpha Bank, η οποία ενισχύθηκε κατά 1,06% στα 4,59 ευρώ, με συναλλαγές 22,4 εκατ. ευρώ. Η Πειραιώς έκλεισε στα 9,97 ευρώ και η Εθνική Τράπεζα στα 16,20 ευρώ, με αμφότερες να καταγράφουν μικρά κέρδη της τάξης του 0,2%. Η Eurobank κινήθηκε οριακά υψηλότερα, κοντά στα 4,50 ευρώ.

Στις υπόλοιπες ανοδικές μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύθηκε κατά 0,7%, ενώ η Titan έκλεισε με άνοδο 0,58%.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις μεταξύ των τίτλων του FTSE 25 δέχθηκε η Coca-Cola HBC, η οποία υποχώρησε κατά 4,3% στα 55,60 ευρώ, με τζίρο 3,8 εκατ. ευρώ.

Απώλειες 3,3% κατέγραψε η Cenergy, κλείνοντας στα 22,24 ευρώ, ενώ η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ υποχώρησε κατά 1,74% στα 3,66 ευρώ. Η Βιοχάλκο έκλεισε στα 18 ευρώ με πτώση 0,33%.

Πτωτικά κινήθηκε επίσης η Aegean, με απώλειες 1,6% στα 12,17 ευρώ, ενώ η Optima υποχώρησε κατά 1,38% στα 10,70 ευρώ και η ΕΥΔΑΠ κατά 1,09% στα 10,86 ευρώ. Η ΔΕΗ ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με πτώση 0,82%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Quest ενισχύθηκε κατά 1,38%, με περιορισμένο ωστόσο τζίρο 88 χιλ. ευρώ, ενώ η ΑΒΑΞ έκλεισε με άνοδο 0,57%.

Αντίθετα, ο ΟΛΠ υποχώρησε κατά 3,3% στα 42,80 ευρώ, η ΕΧΑΕ έκλεισε με απώλειες 1,98%, η Qualco με πτώση 1,71% και η Ideal με απώλειες 1,30%.

Στις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις, η ΥΚΝΟΤ ενισχύθηκε κατά 4,66% και η Revoil κατά 2,46%. Στην αντίθετη κατεύθυνση, η Ίλυδα υποχώρησε κατά 4,1% και τα Πλαστικά Κρήτης κατά 3,87%.