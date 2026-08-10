Με τη χρήση σχοινιού και τη συνδρομή των διασωστών, πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια η κατάβασή του από τον βράχο.

Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (10/08) στη Μήλο, όταν ένας 33χρονος βρέθηκε εγκλωβισμένος στην κορυφή βράχου ύψους περίπου 20 μέτρων στην παραλία της Φυριπλάκας.

Ο άνδρας είχε ανέβει στον βράχο, ο οποίος βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, όμως όταν επιχείρησε να επιστρέψει διαπίστωσε ότι η κατάβαση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και δεν μπορούσε να την πραγματοποιήσει με ασφάλεια.

Η Λιμενική Αρχή Μήλου ενημερώθηκε άμεσα και οργανώθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του. Στην περιοχή έφτασαν στελέχη του Λιμενικού, πυροσβέστες-διασώστες, προσωπικό από το Κέντρο Υγείας Μήλου, καθώς και ιδιώτες ναυαγοσώστες.

Οι διασώστες εντόπισαν τον 33χρονο στην κορυφή του βράχου. Παρότι δεν είχε τραυματιστεί και ήταν καλά στην υγεία του, δεν μπορούσε να κατέβει χωρίς βοήθεια.

Με τη χρήση σχοινιού και τη συνδρομή των διασωστών, πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια η κατάβασή του από τον βράχο και η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.

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Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο 33χρονος ανέφερε ότι αισθανόταν καλά και δεν κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί για ιατρική φροντίδα, καθώς ο ίδιος δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε περαιτέρω εξέταση.