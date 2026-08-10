Το ελικόπτερο προσγειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου, με τους επιβάτες να αποβιβάζονται και να κατευθύνονται προς τη θάλασσα για να κάνουν το μπάνιο τους.

Στο «μικροσκόπιο» των αρμόδιων Αρχών βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακήνικο της Μήλου.

Το ελικόπτερο προσγειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου, με τους επιβάτες να αποβιβάζονται και να κατευθύνονται προς τη θάλασσα για να κάνουν το μπάνιο τους. Στη συνέχεια, αναχώρησαν από το σημείο με το ίδιο ελικόπτερο.

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις και πολλά ερωτήματα, καθώς η προσγείωση φέρεται να έγινε σε σημείο όπου βρίσκονταν λουόμενοι και επισκέπτες.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα Σύρου, ενώ παρέμβαση υπήρξε και από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Ο χειριστής του ελικοπτέρου αναμένεται να δώσει σήμερα εξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

Παράλληλα, έχει ζητηθεί να ελεγχθεί το σχέδιο πτήσης, καθώς και ο ρόλος του πύργου ελέγχου της Μήλου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν παραβάσεις της αεροπορικής νομοθεσίας ή άλλες αξιόποινες πράξεις.

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Τι υποστηρίζει ο χειριστής ελικοπτέρων Τζορτζ Χιωτάκης

Σύμφωνα με τον χειριστή ελικοπτέρων Τζορτζ Χιωτάκη, ο αρχικός προορισμός του ελικοπτέρου ήταν οι Αλυκές, όπως προκύπτει από το σχέδιο πτήσης που είχε κατατεθεί.

Ο ίδιος εξήγησε ότι ένας χειριστής ελικοπτέρου μπορεί να αποκλίνει από το αρχικό σχέδιο πτήσης, ενώ ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον χειριστή του συγκεκριμένου ελικοπτέρου.

Όπως υποστήριξε ο χειριστής, «βρισκόταν 300 μέτρα μακριά από τον κόσμο».

Σύμφωνα με τον κ. Χιωτάκη, ο χειριστής επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου της Μήλου και ενημέρωσε ότι αλλάζει το σχέδιο πτήσης, ζητώντας να προσγειωθεί στην περιοχή του Σαρακήνικου.

Όπως είπε ο κ. Χιωτάκης, εφόσον η συγκεκριμένη περιοχή δεν αποτελεί απαγορευμένη ζώνη, δόθηκε άδεια στον χειριστή να προσγειωθεί.

Ο ίδιος, πάντως, χαρακτήρισε την επιλογή του σημείου ιδιαίτερα προκλητική, επισημαίνοντας ότι «ήταν προκλητική αλλά όχι παράνομη».

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