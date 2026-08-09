Καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη του περιστατικού φαίνεται να έχει παίξει το βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο της Μήλου, με τους επιβάτες του να κατεβαίνουν και να κατευθύνονται προς τη θάλασσα για να κάνουν μπάνιο.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε την Παρασκευή, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral, καθώς καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο οπτικό υλικό φαίνεται το ελικόπτερο να προσγειώνεται σε σημείο του Σαρακήνικου, ανάμεσα σε λουόμενους.

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Ενημερώθηκαν ΥΠΑ και Αστυνομία

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρόεδρος της κοινότητας Τριοβασάλου, Σοφία Ψαθά Γκαγκάκη, ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες για το περιστατικό.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ενημερώθηκε σχετικά με την προσγείωση του ελικοπτέρου στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν και οι αστυνομικές αρχές.

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Η υπόθεση έφτασε στη συνέχεια στον εισαγγελέα, ο οποίος έδωσε εντολή στο Αστυνομικό Τμήμα Μήλου να προχωρήσει στη συλλογή προανακριτικού υλικού, καθώς και στην καταγραφή και ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη του περιστατικού φαίνεται να έχει παίξει το βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

Πρόκειται για επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στη Μήλο και βρισκόταν στο Σαρακήνικο την ώρα που πραγματοποιήθηκε η προσγείωση. Ο ίδιος κατέγραψε με το κινητό του τη σκηνή, η οποία στη συνέχεια διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων.

Το γεγονός ότι ένα ελικόπτερο προσγειώθηκε σε σημείο όπου βρίσκονταν λουόμενοι, προκειμένου οι επιβάτες του να κάνουν τη δική τους «βουτιά», ήταν αρκετό για να προκαλέσει έντονη συζήτηση γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η προσγείωση και κατά πόσο τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες.

Τι εξετάζουν τώρα οι αρχές

Με την εισαγγελική εντολή, το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου καλείται να συγκεντρώσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το περιστατικό και να διακριβώσει ποιοι εμπλέκονται.

Στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας αναμένεται να εξεταστούν τα στοιχεία του ελικοπτέρου, οι συνθήκες και ο ακριβής τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η προσγείωση, καθώς και τα στοιχεία των προσώπων που επέβαιναν σε αυτό.

Το Σαρακήνικο, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους προορισμούς της Μήλου, βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο της επικαιρότητας για ένα περιστατικό που ξεκίνησε από μια εντυπωσιακή εικόνα στα social media και κατέληξε να προκαλέσει την παρέμβαση της Δικαιοσύνης.