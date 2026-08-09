Μετά την τραγωδία, το beach bar ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό την Κυριακή 9 Αυγούστου ως ένδειξη πένθους και σεβασμού στη μνήμη του παιδιού.

Ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε, με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης του beach bar στην Πάρο, όπου το απόγευμα του Σαββάτου ένα 4χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του, αφού εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα της επιχείρησης.

Η τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή της Πούντας, με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στο νερό να παραμένουν υπό διερεύνηση. Ο ιδιοκτήτης είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης και αντιμετώπισε, όπως και οι γονείς του παιδιού, την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Οι γονείς είχαν ήδη αφεθεί ελεύθεροι μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Πώς έγινε η τραγωδία

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 15:15 το μεσημέρι του Σαββάτου 8 Αυγούστου.

Το 4χρονο αγόρι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα από δύο γυναίκες που βρίσκονταν στην επιχείρηση. Οι δύο πελάτισσες αντιλήφθηκαν ότι το παιδί βρισκόταν στο νερό και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια.

Ένας εργαζόμενος του beach bar, ο οποίος εργάζεται ως μπάρμαν, έσπευσε στην πισίνα και ανέσυρε το παιδί από το νερό. Ακολούθησαν προσπάθειες ανάνηψης, αρχικά στο σημείο και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Πάρου, όμως παρά τις προσπάθειες το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

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Ο ιδιοκτήτης ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης

Ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές αφορά τον ρόλο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο ιδιοκτήτης ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης της πισίνας. Οι ερευνητές εξετάζουν κατά πόσο βρισκόταν στον χώρο την ώρα του περιστατικού και εάν ασκούσε τα καθήκοντα που προβλέπονται για την επίβλεψη της πισίνας.

Παράλληλα, διερευνάται εάν τηρούνταν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και εάν η πισίνα λειτουργούσε με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Οι Αρχές συγκεντρώνουν καταθέσεις και στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνίσουν το σύνολο των συνθηκών που προηγήθηκαν της τραγωδίας.

Ελεύθεροι οι γονείς του παιδιού

Στο πλαίσιο της έρευνας είχαν προσαχθεί και συλληφθεί οι γονείς του 4χρονου, οι οποίοι αντιμετώπισαν επίσης κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οι δύο γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι το βράδυ του Σαββάτου, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και σε ποιο βαθμό προκύπτουν ευθύνες για οποιοδήποτε από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την προκαταρκτική εξέταση, αναζητώντας απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα: πώς κατάφερε το παιδί να βρεθεί στην πισίνα, ποιος είχε την ευθύνη της επίβλεψής του εκείνη τη στιγμή, εάν υπήρχε ναυαγοσώστης σε υπηρεσία και εάν τηρούνταν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.