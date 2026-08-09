Αναλυτικά όσα τόνισε σε συνέντευξή του.

Την προσπάθεια ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, τις προοπτικές συνεργασιών στον προοδευτικό χώρο, αλλά και το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος ενόψει των επόμενων εκλογών περιγράφει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νίκος Παππάς, σε συνέντευξή του στη Real News.

Ο κ. Παππάς εμφανίζεται αποφασισμένος να εκπέμψει μήνυμα πολιτικής αντεπίθεσης, υποστηρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει αφήσει πίσω του την περίοδο των εσωτερικών αναταράξεων και πλέον επικεντρώνεται στην οργανωτική του ανασυγκρότηση, στη συγκρότηση ψηφοδελτίων και στην επιστροφή του κόμματος στην κοινωνία.

«Το σχέδιο πολιτικής σίγασης του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. απέτυχε», υποστηρίζει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το κόμμα θα διεκδικήσει την παρουσία του στις επόμενες εθνικές εκλογές με το ιδεολογικό και προγραμματικό του στίγμα.

Ολόκληρο το κείμενο της συνέντευξης:

Ο ΣΥΡΙΖΑ έζησε το προηγούμενο διάστημα δραματικές στιγμές, με αποχωρήσεις βουλευτών, ανεξαρτητοποιήσεις και αλλαγή ηγεσίας, ουσιαστικά μία ακόμη διάσπαση. Μιλάτε για σχέδιο πολιτικής σίγασης που απέτυχε. Ποιος ήταν ο εμπνευστής αυτού του σχεδίου και ποιος ο υλοποιητής;

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Υπήρξαν επιλογές που αποδυνάμωσαν πολιτικά και κοινοβουλευτικά τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Αυτή η περίοδος τελείωσε. Δεν θα προσωποποιήσουμε μία συζήτηση που αφορά πρωτίστως πολιτικές επιλογές και επιδιώξεις. Αν χρειαστεί, όμως, να προστατεύσουμε το κόμμα, θα επανέλθουμε.

Όλες και όλοι έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους. Οι εισηγήσεις και οι αποφάσεις, οι ανεξαρτητοποιήσεις χωρίς προγραμματική διαφωνία, η διακράτηση των εδρών και η περιφορά τους στο πολιτικό χρηματιστήριο έγιναν δημόσια.

Ρωτούν πολλοί αν υπήρχε σχέδιο διάλυσης του κόμματος. Απαντώ ότι υπάρχουν δεδομένα. Τα περιέγραψα μόλις. Αν οι ανεξαρτητοποιηθέντες -παρά τις έως τώρα αναφορές- ενταχθούν στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ, θα επιβεβαιωθούν τα σχετικά σενάρια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. πάντως είναι εδώ, θα είναι παρών στις εκλογές με όλο το ιδεολογικό, προγραμματικό και στελεχιακό οπλοστάσιό του. Το σχέδιο πολιτικής σίγασής του απέτυχε. Το κόμμα ανασυγκροτείται οργανωτικά, συγκροτεί ψηφοδέλτια, ανοίγει ξανά διάλογο με την κοινωνία, αντιπαρατίθεται με τη Ν.Δ. και με όσους επιχειρούν να απαξιώσουν την ιστορική του διαδρομή. Δεν θα σιωπήσουμε, θα απαντάμε σε κάθε επίθεση.

Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως έχουν μείνει «στρατηγοί» και «αξιωματικοί» στην Κουμουνδούρου, αλλά έχει φύγει το «στράτευμα». Μήπως τελικά η μάχη έγινε για την καρέκλα; Μήπως η στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα αποτελούσε ουσιαστικά σανίδα σωτηρίας για τον ΣΥΡΙΖΑ;

Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε μια διαφορετική πορεία, αποχώρησε από το κόμμα, ενώ έχει προχωρήσει και σε πολύ επιθετικές δηλώσεις εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Αρνήθηκε την όποια συνεργασία.

Είναι θεμιτή η επιλογή μιας διαφορετικής πορείας. Υπό το φως, μάλιστα, των θέσεων της ΕΛΑΣ, όπως για παράδειγμα αυτή υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων και κατά της μείωσης του ΦΠΑ, γίνονται αντιληπτοί και οι λόγοι αυτής της επιλογής.

Η μάχη, λοιπόν, έγινε για τις αρχές μας. Θέσεις τις οποίες ψηφίσαμε στο Συνέδριό μας -δεν είχε αποχωρήσει τότε ο Αλέξης Τσίπρας- και δεν έχουμε μετακινηθεί.

Σε ό,τι αφορά τη δημοσκοπική μας εικόνα, θα κάνω δύο παρατηρήσεις. Η δημοσκοπική πτώση του κόμματος επήλθε επί της προηγούμενης ηγεσίας και οφείλεται στην επιλογή αδράνειας. Η πτώση όμως ξεκίνησε από το 2019. Και αυτή τη χρεώνονται και όσοι είχαν θέσεις μπροστά, αλλά σήμερα αρθρογραφούν για τον «κύκλο του ΣΥΡΙΖΑ που έκλεισε». Η δεύτερη παρατήρηση είναι πως στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων θα δούμε ότι οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 παραμένουν σκεπτικοί. Δεν μετακινήθηκαν από το κόμμα μας προς ένα άλλο κόμμα. Προβληματίζονται, περιμένουν.

Υπάρχει κόσμος που ήθελε την επανεκκίνησή μας. Και επιστρέφει ήδη. Υπάρχει κόσμος που πικράθηκε το 2023 και το 2024, σε διαφορετικές περιπτώσεις και για άλλους λόγους. Τους λέμε ότι κάνουμε την αυτοκριτική μας και παραδεχόμαστε τα λάθη μας. Τους λέμε ότι το σπίτι τους είναι εδώ, ότι το χρώμα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει κόκκινο και ότι σε αυτή τη δύσκολη μάχη τούς καλούμε να είμαστε μαζί. Μόνο το πρόγραμμα της Αριστεράς απαντά στα μεγάλα προβλήματα.

Στο προοδευτικό πολιτικό φάσμα επανέρχεται συχνά η συζήτηση για συνεργασίες. Υπάρχει πραγματικό περιθώριο συνεννόησης με άλλες δυνάμεις της Κεντροαριστεράς ή οι πολιτικές διαφορές παραμένουν αγεφύρωτες;

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε διαχρονικά υπέρμαχος των προοδευτικών συνεργασιών. Από το 2024, από τη βραδιά των ευρωκλογών, είχα προτείνει τη συγκρότηση του προοδευτικού ψηφοδελτίου. Τότε η συνθήκη έδειχνε ότι η Ν.Δ. παραμένει πρώτη δύναμη, με τις όποιες απώλειες βεβαίως, και οι προοδευτικές δυνάμεις έμεναν πίσω. Δυστυχώς, η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή ούτε από τον Νίκο Ανδρουλάκη ούτε από τον Αλέξη Τσίπρα. Οι όποιες πολιτικές επιλογές στον χώρο δεν έφεραν σύνθεση, αλλά δημιούργησαν μεγαλύτερη πολυδιάσπαση.

Είναι σαφές πλέον ότι μόνο η ενδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ αυξάνει τις πιθανότητες να υπάρξει μια πλατιά και ισχυρή προοδευτική συνεργασία, με τις ανάλογες προοπτικές για τη χώρα. Μόνο η ενδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αλλάξει τον εκλογικό χάρτη. Μόνο η ενδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει πιο κοντά την εφαρμογή του προγράμματός μας.

Απευθύνουμε, λοιπόν, ανοιχτό κάλεσμα σε όσες και όσους επιθυμούν να συμβάλουν στον στόχο. Στη Νέα Αριστερά, σε οικολογικές κινήσεις, σε πολιτικές πρωτοβουλίες όπως το ΠΡΑΤΤΩ του Νίκου Κοτζιά, αλλά και σε στελέχη και πολίτες που απομακρύνθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Αν στις επόμενες εθνικές εκλογές οι πολίτες δεν δώσουν αυτοδυναμία σε κανένα κόμμα, με ποιους θα μπορούσε να καθίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ίδιο τραπέζι και ποιες είναι οι αδιαπραγμάτευτες προγραμματικές προϋποθέσεις που βάζει το κόμμα σας ώστε να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας;

Οι αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητές μας είναι γνωστές. Ουσιαστική παρέμβαση στην αγορά της ενέργειας και στα καύσιμα, όπως και στον τραπεζικό κλάδο. Επιστροφή του υπερπλεονάσματος στην κοινωνία, ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας και υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου.

Αυτά, μεταξύ άλλων, θα δείξουν ποιες προοδευτικές δυνάμεις έχουν στόχο να μειώσουν τις ανισότητες και όχι να καλλωπίσουν τις πολιτικές Μητσοτάκη για να τις συνεχίσουν.

Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσετε τις προτάσεις σας για την οικονομία. Η ακρίβεια, το στεγαστικό κόστος και η πρόσβαση στη δημόσια υγεία εξακολουθούν να αποτελούν βασικές ανησυχίες των πολιτών. Πώς απαντάτε εσείς σε αυτές;

Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, που χτυπά τα βασικά προβλήματα, όπως τα περιγράψατε, στη ρίζα τους.

Με την επαναφορά της ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο θα υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές της ενέργειας, αφού ο ανταγωνισμός θα αναγκαστεί να ακολουθήσει μία πορεία μείωσης των τιμών. Με τα ΕΛΠΕ υπό δημόσιο έλεγχο δεν θα παραμείνει το περιθώριο διύλισης στα 20 δολάρια το βαρέλι, που «απολαμβάνουν» σήμερα τα διυλιστήρια όταν επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν στα οκτώ δολάρια. Με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει το αναθεωρημένο σύμφωνο σταθερότητας, το υπερπλεόνασμα των 6 δισ. θα επιστρέψει στην κοινωνία. Με τη μείωση του ΦΠΑ, οι τιμές των τροφίμων θα πέσουν. Με την αναμόρφωση της φορολογίας φυσικών και νομικών προσώπων, θα πάρουν ανάσα τα νοικοκυριά και η μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα. Με την κατασκευή 15.000 νέων κατοικιών τον χρόνο και την αναβάθμιση του θεσμού της κοινωνικής κατοικίας, τα ενοίκια θα μειωθούν.

Οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές αναζωπύρωσαν τη συζήτηση για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του κράτους, ενώ θρηνήσαμε και ανθρώπινες ζωές. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύτερες ευθύνες της κυβέρνησης; Μπορούν να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα ή η κλιματική κατάσταση έχει πια ξεφύγει, όπως βλέπουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες;

Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για τις κυβερνητικές αποτυχίες. Από το 2019 έχουν καεί πάνω από 4 εκατομμύρια στρέμματα. Αλλά από το 2021 ως το 2025, η Ν.Δ. απένταξε από το Ταμείο Ανάκαμψης την προμήθεια νέων Canadair, air tractor, drones και ελικοπτέρων. Απένταξε και την υπογειοποίηση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε ευαίσθητες περιοχές.

Οι πυροσβέστες αξίζουν τον απόλυτο σεβασμό μας. Θρηνούμε μαζί τους την απώλεια των συναδέλφων τους. Η Πολιτεία οφείλει να τους παρέχει τα μέσα που χρειάζονται για τη προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών, του φυσικού περιβάλλοντος.