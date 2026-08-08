Η αυθόρμητη στιγμή στο Φισκάρδο και η πρόταση στους μουσικούς.

Μια όμορφη και αυθόρμητη μουσική στιγμή έζησε η Άννα Βίσση κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Κεφαλονιά, όπου απολαμβάνει ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρέθηκε στο Φισκάρδο και κατά τη διάρκεια της βόλτας της στα γραφικά σοκάκια του κοσμοπολίτικου προορισμού συνάντησε την μπάντα «Αγία Φανφάρα», η οποία έπαιζε μουσική στον δρόμο.

Οι μουσικοί εκείνη την ώρα ερμήνευαν το «Αργοσβήνεις μόνη» του Βασίλη Τσιτσάνη, τραβώντας την προσοχή της Άννας Βίσση. Αντί να συνεχίσει τη βόλτα της, η τραγουδίστρια σταμάτησε μπροστά στην μπάντα και παρέμεινε στο σημείο για να απολαύσει την ερμηνεία τους.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η Άννα Βίσση εμφανίζεται όρθια απέναντι από τους μουσικούς, να τους παρακολουθεί χαμογελαστή και να δείχνει ιδιαίτερα ενθουσιασμένη από την παρουσία τους.

Μάλιστα, μετά το τέλος της μουσικής στιγμής, θέλησε να τους συγχαρεί και άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να συναντηθούν ξανά επαγγελματικά στο μέλλον.

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«Μπράβο, έχετε φοβερή παρουσίαση, κάτι θα κάνουμε στην Αθήνα, το αισθάνομαι», τους είπε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

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