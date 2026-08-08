Σφοδρή «επίθεση» της ΕΛΑΣ στην κυβέρνηση.

Η ΕΛΑΣ με αφορμή τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική αναφέρθηκε στις κινήσεις της κυβέρνησης για την πρόληψη.

Συγκεκριμένα, έθεσε «κρίσιμα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής πρόληψης δασικών πυρκαγιών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της ΕΛ.Α.Σ.:

Τις προηγούμενες ημέρες επιλέξαμε συνειδητά να μην ασκήσουμε κριτική όσο οι πυρκαγιές βρίσκονταν σε εξέλιξη και πυροσβέστες και εθελοντές έδιναν τη μάχη στο πεδίο.

Η αυτοσυγκράτηση όμως δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως σιωπή, ειδικά όταν κυβερνητικά στελέχη επιλέγουν να παρουσιάζουν ως απόδειξη επιτυχίας της πρόληψης τα εκατομμύρια που διατέθηκαν και τις εργολαβίες που υλοποιήθηκαν. Μετά από μια τόσο εκτεταμένη καταστροφή, ιδίως αν ληφθεί υπόψιν ότι τα τελευταία πέντε έτη έχουν καεί περίπου το 50% των δασικών εκτάσεων της Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία της μονάδας METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η κυβέρνηση οφείλει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για το πραγματικό αποτέλεσμα των παρεμβάσεων πρόληψης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η σημερινή αποκάλυψη της εφημερίδα «Τα Νέα», εφόσον επιβεβαιωθεί, καθιστά τα ερωτήματα ακόμη πιο επιτακτικά. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το επίσημο επιχειρησιακό σχέδιο της Πυροσβεστικής του Μαρτίου 2026 χαρακτήριζε την περιοχή Πόρτο Γερμενού–Ψάθας «υψηλού κινδύνου», ενώ ανέφερε ότι στη Δυτική Αττική δεν είχαν αναφερθεί αντιπυρικές ζώνες και επισήμαινε την ανάγκη δημιουργίας τους.

Ο κρατικός μηχανισμός, επομένως, φέρεται να είχε σαφή γνώση του κινδύνου. Τι έκανε με αυτή τη γνώση; Εφαρμόστηκε ένα συνολικό σχέδιο πρόληψης; Υπήρξε ολοκληρωμένη διαχείριση της καύσιμης ύλης; Συντηρήθηκαν οι υποδομές υδροληψίας; Βελτιώθηκε η προσβασιμότητα; Ενισχύθηκαν οι δασικές υπηρεσίες;

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει ξεκάθαρα:

●Πού ακριβώς έγιναν τα έργα του AntiNero, για τα οποία σύμφωνα με κυβερνητικές δηλώσεις διατέθηκαν περίπου 20 εκατ. ευρώ στη Δυτική Αττική, και τι ακριβώς περιλάμβαναν;

●Είναι ακριβή όσα αποδίδονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της Πυροσβεστικής του Μαρτίου 2026;

●Εάν ναι, πώς συμβιβάζονται οι κυβερνητικές δηλώσεις περί αποτελεσματικών παρεμβάσεων πρόληψης με τις ελλείψεις που φέρεται να κατέγραφε το επίσημο σχέδιο της Πυροσβεστικής;

●Εφόσον είχαν εντοπιστεί εκ των προτέρων περιοχές υψηλού κινδύνου και συγκεκριμένες ελλείψεις, ποιες ενέργειες έγιναν για την αντιμετώπισή τους πριν από την αντιπυρική περίοδο;

Η ΕΛ.Α.Σ. ζητά το αυτονόητο: ανεξάρτητη επιστημονική αξιολόγηση της πολιτικής πρόληψης του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και της εφαρμογής του προγράμματος AntiNero στη Δυτική Αττική, με βάση πλέον τα πραγματικά δεδομένα της καταστροφής.

Η λογοδοσία και η ανεξάρτητη αξιολόγηση είναι στοιχειώδεις δημοκρατικές απαιτήσεις και προϋπόθεση για αποτελεσματικότερη Πολιτική Προστασία.