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Συνελήφθη και ένας 37χρονος από την ΕΛΑΣ.

Στη σύλληψη ενός 49χρονου σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για εγκληματική οργάνωση και εκβίαση προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Παράλληλα, συνελήφθη και ένας 37χρονος που κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία.

Ο 49χρονος κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε εξαρθρωθεί τον Μάρτιο του 2025 και δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιοχές της περιφέρειας

Για συμμετοχή στην ίδια εγκληματική οργάνωση είχε κατηγορηθεί και ο 37χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί κατόπιν σχετικού εντάλματος τον Αύγουστο του 2025, ενώ είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα με περιοριστικούς όρους.

Ο εντοπισμός του 49χρονου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επιχείρησης του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, κατά την οποία οι ανωτέρω ακινητοποιήθηκαν σε πρατήριο υγρών καυσίμων σε περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής και συνελήφθησαν.

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Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.