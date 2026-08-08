Γιατί πρέπει να πλένουμε τη φλούδα πριν από το κόψιμο και πώς διατηρείται σωστά στο ψυγείο.

Το καρπούζι είναι συνώνυμο του ελληνικού καλοκαιριού. Δροσερό, ζουμερό και γλυκό, αποτελεί για πολλούς το απόλυτο φρούτο των ζεστών ημερών. Ωστόσο, υπάρχει ένα συνηθισμένο λάθος που μπορεί να επηρεάσει τόσο τη φρεσκάδα του όσο και την ασφάλειά του.

Και το λάθος αυτό γίνεται πριν καν πάρουμε το μαχαίρι στα χέρια μας.

Πολλοί θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να πλύνουν το καρπούζι επειδή τρώμε μόνο το εσωτερικό και πετάμε τη φλούδα. Στην πραγματικότητα, όμως, η εξωτερική επιφάνεια του φρούτου μπορεί να έχει έρθει σε επαφή με χώμα, βακτήρια και άλλους μικροοργανισμούς κατά τη μεταφορά, την αποθήκευση και την έκθεσή του.

Όταν το μαχαίρι περνά από τη φλούδα προς τη σάρκα, υπάρχει πιθανότητα να μεταφέρει μαζί του αυτούς τους μικροοργανισμούς στο εσωτερικό του καρπουζιού. Έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος επιμόλυνσης, ενώ μπορεί να επιταχυνθεί και η αλλοίωση του κομμένου φρούτου.

Το απλό βήμα που κάνει τη διαφορά

Πριν κόψετε το καρπούζι, καλό είναι να πλύνετε σχολαστικά την εξωτερική του επιφάνεια κάτω από τρεχούμενο νερό.

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Στη συνέχεια, στεγνώστε το με καθαρό χαρτί κουζίνας ή καθαρή πετσέτα.

Η διαδικασία είναι απλή, δεν απαιτεί ειδικά προϊόντα και περιορίζει την πιθανότητα να μεταφερθούν στην ψίχα μικροοργανισμοί που βρίσκονται στη φλούδα.

Το γεγονός ότι η φλούδα δεν καταναλώνεται δεν σημαίνει ότι μπορεί να αγνοηθεί. Αντίθετα, αποτελεί την επιφάνεια πάνω από την οποία θα περάσει το μαχαίρι που στη συνέχεια θα έρθει σε επαφή με το βρώσιμο μέρος του φρούτου.

Τι αλλάζει από τη στιγμή που κόβεται

Ένα ολόκληρο καρπούζι έχει πολύ μεγαλύτερη αντοχή στην αποθήκευση από ένα κομμένο.

Όταν παραμένει άκοπο, μπορεί να διατηρηθεί για περίπου 7 έως 10 ημέρες σε δροσερό και σκιερό σημείο του σπιτιού. Αν όμως έχει ήδη ωριμάσει αρκετά ή οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, είναι προτιμότερο να μεταφερθεί στο ψυγείο.

Η εικόνα αλλάζει μόλις κοπεί.

Από εκείνη τη στιγμή, το καρπούζι πρέπει να μπαίνει στο ψυγείο και ιδανικά να καταναλώνεται μέσα σε 3 έως 4 ημέρες.

Όσο περισσότερο παραμένει εκτεθειμένη η σάρκα του στον αέρα, τόσο περισσότερο χάνει υγρασία και σταδιακά υποβαθμίζεται η χαρακτηριστική τραγανή υφή και η γλυκιά γεύση του.

Μην αφήνετε το κομμένο καρπούζι ακάλυπτο

Ένα ακόμη συχνό λάθος είναι να βάζουμε ένα κομμένο καρπούζι στο ψυγείο χωρίς κάλυμμα.

Η πρακτική αυτή δεν είναι ιδανική. Η εκτεθειμένη σάρκα μπορεί να αφυδατωθεί ευκολότερα και παράλληλα να απορροφήσει οσμές από άλλα τρόφιμα που βρίσκονται στο ψυγείο.

Αν έχετε κόψει ένα μεγάλο κομμάτι, μπορείτε να το καλύψετε καλά με μεμβράνη.

Εναλλακτικά, εάν πρόκειται για μικρότερα κομμάτια, η καλύτερη λύση είναι ένα καθαρό, αεροστεγές δοχείο. Έτσι περιορίζεται η επαφή με τον αέρα, διατηρείται καλύτερα η υγρασία και μειώνεται η πιθανότητα να πάρει το φρούτο μυρωδιές από άλλα τρόφιμα.

Ένα μικρό κόλπο για τα μεγάλα κομμάτια

Εάν κρατήσετε ένα μεγάλο κομμάτι καρπουζιού με τη φλούδα, μπορείτε να το τοποθετήσετε σε πιάτο ή μικρό ταψάκι με την κομμένη πλευρά προς τα κάτω.

Με αυτόν τον τρόπο συγκρατούνται τα υγρά που ενδέχεται να τρέξουν, διατηρείται πιο καθαρό το εσωτερικό του ψυγείου και περιορίζεται η απώλεια υγρασίας από τη σάρκα.

Ολόκληρο ή κομμένο καρπούζι;

Στο σούπερ μάρκετ ή στη λαϊκή αγορά συχνά βρίσκουμε καρπούζια ήδη κομμένα στη μέση ή σε φέτες. Είναι αναμφίβολα πιο πρακτικά, ιδιαίτερα για μικρά νοικοκυριά, όμως απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή.

Όταν η σάρκα είναι ήδη εκτεθειμένη, έχει προηγηθεί μεγαλύτερο διάστημα κατά το οποίο το φρούτο μπορεί να έρθει σε επαφή με το περιβάλλον.

Εάν επιλέξετε κομμένο καρπούζι, βεβαιωθείτε ότι:

διατηρείται συνεχώς σε ψύξη,

είναι καλά συσκευασμένο,

η συσκευασία είναι καθαρή και άθικτη,

δεν υπάρχουν υπερβολικά υγρά στο εσωτερικό της.

Η παρουσία πολλών υγρών στη συσκευασία μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι το φρούτο έχει παραμείνει κομμένο για αρκετό χρονικό διάστημα.

Γιατί το ολόκληρο καρπούζι είναι συχνά καλύτερη επιλογή

Όταν υπάρχει η δυνατότητα, η αγορά ενός ολόκληρου καρπουζιού και το κόψιμό του στο σπίτι προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο στη διαδικασία.

Το σημαντικό είναι να προηγηθεί το καλό πλύσιμο της φλούδας και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί καθαρό μαχαίρι και καθαρή επιφάνεια κοπής.

Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται ο κίνδυνος επιμόλυνσης και το φρούτο μπορεί να διατηρήσει καλύτερα τη φρεσκάδα και την υφή του.

Το καρπούζι μπορεί να φαίνεται σαν ένα από τα πιο «εύκολα» τρόφιμα του καλοκαιριού, όμως μερικές απλές κινήσεις κάνουν τη διαφορά: πλένουμε τη φλούδα πριν από το κόψιμο, βάζουμε αμέσως το κομμένο φρούτο στο ψυγείο, το κρατάμε καλυμμένο και προσπαθούμε να το καταναλώσουμε μέσα σε λίγες ημέρες.