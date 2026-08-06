Πώς μπορείτε να αποθηκεύσετε και να διατηρήσετε ένα ολόκληρο καρπούζι για μία εβδομάδα.

Η επιλογή και η σωστή συντήρηση του καρπουζιού αποτελεί το «μυστικό» για να απολαύσει κανείς στο έπακρο το πιο αγαπημένο φρούτο του καλοκαιριού.

Αν και η πρώτη αυθόρμητη κίνηση των περισσότερων μετά την αγορά είναι να το βάλουν κατευθείαν στο ψυγείο, αγρότες και διατροφολόγοι προειδοποιούν πως αυτή η τακτική μπορεί να αλλοιώσει τόσο τη γεύση όσο και τη θρεπτική του αξία.

Πρέπει να μπαίνει ολόκληρο το καρπούζι στο ψυγείο;

Τα φρούτα και τα λαχανικά που ευδοκιμούν στη ζέστη - όπως οι ντομάτες και τα καρπούζια - γενικά δεν αντιδρούν καλά στην πρόωρη ψύξη. Όπως επισημαίνει η διατροφολόγος Julie Stefanski, η παραμονή ολόκληρου καρπουζιού στο ψυγείο προκαλεί σταδιακή υποβάθμιση της γεύσης, της υφής αλλά και των θρεπτικών του συστατικών.

Ιδιαίτερα όσον αφορά το λυκοπένιο, το ισχυρό αντιοξειδωτικό που προστατεύει τα κύτταρα, σχετικές μελέτες έδειξαν ότι τα καρπούζια που αποθηκεύονται σε θερμοκρασία δωματίου (γύρω στους 21°C) διατηρούν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με εκείνα που διατηρούνται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες (13°C ή 5°C).

Πόσο διατηρείται πριν κοπεί;

Όπως σημειώνουν έμπειροι καλλιεργητές, ένα ολόκληρο καρπούζι τοποθετημένο σε δροσερό και ξηρό σημείο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, διατηρεί την ποιότητά του για μία εβδομάδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρόλο που στο ψυγείο θα μπορούσε να αντέξει δύο έως τρεις εβδομάδες, η πρακτική αυτή δεν συνιστάται, καθώς όσο πιο κοντά στην ημερομηνία συγκομιδής καταναλώνεται το φρούτο, τόσο πιο πλούσια παραμένει η γεύση του.

Για όσους προτιμούν το καρπούζι δροσερό, η ενδεδειγμένη λύση είναι να τοποθετείται στο ψυγείο μόλις για δύο με τρεις ώρες πριν από το σερβίρισμα.

Πώς συντηρείται σωστά αφού κοπεί;

Η καλύτερη τεχνική για να διατηρηθεί η φρεσκάδα του καρπουζιού είναι να αξιοποιείται το φυσικό του «περιτύλιγμα»: η φλούδα. Το να κόβονται μόνο οι φέτες που πρόκειται να καταναλωθούν άμεσα βοηθά τη σάρκα να κρατήσει τη φυσική της υγρασία για μεγαλύτερο διάστημα.

Στην περίπτωση που το καρπούζι κοπεί εκ των προτέρων σε κύβους, η ενδεδειγμένη μέθοδος είναι η τοποθέτησή τους σε αεροστεγές δοχείο στο ψυγείο, όπου διατηρούνται φρέσκοι για 3 έως 4 ημέρες.

Όπως ισχύει για όλα τα φρέσκα φρούτα, αν το κομμένο καρπούζι εμφανίσει ίχνη μούχλας, γλοιώδη υφή ή ξινή/«αφρώδη» γεύση, έχει χάσει τη φρεσκάδα του και πρέπει να απορριφθεί!

Πηγή: simplyrecipes.com