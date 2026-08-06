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«Αν και το 2027 σου ευχηθεί ο Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός «καλό καλοκαίρι», μάλλον δεν θα πας διακοπές. Θα μείνεις σπίτι να κοιτάς φωτογραφίες», αναφέρει ο Χρήστος Λαμπρίδης.

«Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν αυξηθεί ακόμα και πάνω από 60% στην επταετία Μητσοτάκη», τονίζει σε δήλωσή του το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Λαμπρίδης.

«Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη δουλεύεις 10 με 12 ώρες την ημέρα, όλο το χρόνο.

Ξέρεις ότι σε κλέβουν τα καρτέλ της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ, στους λογαριασμούς του ρεύματος.

Έφτασε καλοκαίρι, λες ακόμα και τα καρτέλ θα πάνε διακοπές. Έχασες. Το καρτέλ της ακρίβειας στην ακτοπλοΐα δεν πάει διακοπές. Περιμένει να πας εσύ», τονίζει ο Χρήστος Λαμπρίδης και προσθέτει: «Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν αυξηθεί ακόμα και πάνω από 60% στην επταετία Μητσοτάκη.

Λες, εντάξει, θα μειώσω το χρόνο των διακοπών, θα πάμε έστω και μια βδομάδα σε ένα νησί, και φτάνεις στο εκδοτήριο.

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Πάλι έχασες.

Για να πάτε 4 άτομα σε ένα νησί σε θέσεις καταστρώματος με αυτοκίνητο, θέλετε τουλάχιστον 800 ευρώ. Και δύσκολα θα βρεις παρέα, γιατί το 47% των φίλων σου δεν θα πάνε διακοπές.

Αν και το 2027 σου ευχηθεί ο Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός «καλό καλοκαίρι», μάλλον δεν θα πας διακοπές. Θα μείνεις σπίτι να κοιτάς φωτογραφίες».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

{https://youtube.com/shorts/Lxw9WRXXejc?si=gzedax_wxCxasMbj}