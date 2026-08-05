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Ο Μητσοτάκης έχει απόδοση1,22, o Τσίπρας 4, ο Σαμαράς 41 και οι Ανδρουλάκης και Καρυστιανού 51.

Ξεκίνησε το ποντάρισμα από τις στοιχηματικές ενόψει των εκλογών για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός στην Ελλάδα.

- Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται το απόλυτο φαβορί έχοντας απόδοση 1,22.

- Αυτή τη φορά δεν είναι όμως μόνος, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας αποδίδει 4.

- Ακολουθεί ο... Αντώνης Σαμαράς - που δεν έχει καν ανακοινώσει κόμμα - με 41.

- Ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μαρία Καρυστιανού έχουν απόδοση 51, ενώ ακολουθούν Δημήτρης Κουτσούμπας και Σωκράτης Φάμελλος με 101.

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Αυτά φυσικά τώρα. Στην πορεία προς τις εκλογές θα έχουμε προφανώς αυξομειώσεις.

ΥΓ: Τα σημειώνουμε όχι για να σας προτρέψουμε να στοιχηματίσετε, αλλά και γιατί τις περισσότερες φορές το ποντάρισμά τους ισούται με τις καλύτερες δημοσκοπήσεις...

Β.Σκ.