Ξεκίνησε το ποντάρισμα από τις στοιχηματικές ενόψει των εκλογών για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός στην Ελλάδα.
- Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται το απόλυτο φαβορί έχοντας απόδοση 1,22.
- Αυτή τη φορά δεν είναι όμως μόνος, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας αποδίδει 4.
- Ακολουθεί ο... Αντώνης Σαμαράς - που δεν έχει καν ανακοινώσει κόμμα - με 41.
- Ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μαρία Καρυστιανού έχουν απόδοση 51, ενώ ακολουθούν Δημήτρης Κουτσούμπας και Σωκράτης Φάμελλος με 101.
Αυτά φυσικά τώρα. Στην πορεία προς τις εκλογές θα έχουμε προφανώς αυξομειώσεις.
ΥΓ: Τα σημειώνουμε όχι για να σας προτρέψουμε να στοιχηματίσετε, αλλά και γιατί τις περισσότερες φορές το ποντάρισμά τους ισούται με τις καλύτερες δημοσκοπήσεις...
Β.Σκ.