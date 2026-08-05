Μία παράταξη κομμένη στα δύο, ακόμη και στις κηδείες...

Όταν ο Κ. Μητσοτάκης κατηφόριζε την Μητροπόλεως δέκα λεπτά πριν από τις δώδεκα με το αυτοκίνητο για να παραβρεθεί στην νεκρώσιμο ακολουθία του Γ. Βαρβιτσιώτη είδε με έκπληξη τον Αντώνη Σαμαρά να ανηφορίζει την Μητροπόλεως με τα πόδια.

Μετά ενημερώθηκε ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί την Μητρόπολη πολύ πριν από την έναρξη της λειτουργίας προκειμένου να συλλυπηθεί τους οικείους και έφυγε προτού αρχίσει η προσέλευση των κυβερνητικών.

Μία παράταξη κομμένη στα δύο. Ακόμη και στις κηδείες..

Λ.Ι.