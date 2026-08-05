Με πληρωμή για 2 χρόνια των σχολικών γευμάτων, 1 χρόνο των βρεφονηπιακών σταθμών, 3 χρόνια φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και αγορά 1.775 ασθενοφόρων!

Από αναγνώστη της στήλης λάβαμε επιστολή για το με τι ισοδυναμούν τα χρέη 1,15 δισ. ευρώ της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Δεδομένου ότι είναι ακριβώς έτσι με χαρά τη δημοσιεύουμε:

Για να καταλάβουμε την τάξη μεγέθους του χρέους των 1,15 δις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, το ποσό αυτό ισοδυναμεί: με πληρωμή για 2 χρόνια των σχολικών γευμάτων, 1 χρόνο των βρεφονηπιακών σταθμών, 3 χρόνια φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και αγορά 1.775 ασθενοφόρων.

Συνολικά και οι 4 αυτές κοινωνικές παρεμβάσεις είναι 1,15 δις όσο και το χρέος ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για ένα παράδειγμα για το μέγεθος του χρέους δύο πολιτικών κομμάτων, χρέος που δεν πρόκειται ποτέ να αποπληρωθεί

Αναλυτικά:

Τα 1,15 δισεκατομμύρια ευρώ που χρωστούν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ ισοδυναμούν με:

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1] Σχολικά γεύματα για 2 χρόνια 345.000.000 ευρώ - Τα στοιχεία αντιστοιχούν στον επίσημο χρόνο προϋπολογισμού του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» του ΟΠΕΚΑ.

2] Βρεφονηπιακοί σταθμοί για 1 χρόνο 393.000.000 ευρώ – Ο προϋπολογισμός προκύπτει από το πρόγραμμα προσχολικής στήριξης της ΕΕΤΑΑ για το 2026-2027

3]Φοιτικό Στεγαστικό Επίδομα για 3 χρόνια 270.000.000 ευρώ – Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας για το 2026 το ποσό του επιδόματος ήταν 90 εκατ. ευρώ

4] Αγορά 1.775 πλήρως εξοπλισμένα ασθενοφόρα 142.000.000 - Σύμφωνα με τους επίσημους διαγωνισμούς των Περιφερειών και του ΕΚΑΒ, ένα σύγχρονο ασθενοφόρο (τύπος Β, με πλήρη ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, απινιδωτή, φορείο κ.λπ.) κοστίζει κατά μέσο όρο 80.000 ευρώ.