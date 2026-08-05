Εισηγήσεις για ανασχηματισμό «λάντζας» - Τα ανοικτά μέτωπα και το «φάντασμα» της διαφθοράς.

Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα... Αυτό πιστεύουν πολλά κυβερνητικά στελέχη αφότου «κάηκε» το σενάριο των εκλογών τον Σεπτέμβριο.

Η προοπτική οι εκλογές να γίνουν στο τέλος της τετραετίας - με πιθανότερο τον Μάιο - γεννά νέους πονοκεφάλους στην κυβέρνηση. Τουλάχιστον σε όσους δεν συμμερίζονται την αισιοδοξία του πρωθυπουργού ότι μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι υπέρ του. Κυρίως ποντάροντας σε μία πιθανή διάλυση του ΠΑΣΟΚ ανάμεσα στις πρώτες και τις δεύτερες εκλογές.

Αναζητείται πειστικός δεκάμηνος κυβερνητικός σχεδιασμός

Η κυβέρνηση τώρα οφείλει να παρουσιάσει έναν σοβαρό δεκάμηνο κυβερνητικό σχεδιασμό. Ικανό να ανατρέψει το κλίμα δυσφορίας σε μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων της. Όταν η δυσφορία έχει «παγιωθεί» εδώ και δύο χρόνια. Ρίχνοντας τη Ν.Δ. από το 40% στο 27-29%. Και το ερώτημα που προβάλλει αβίαστα είναι το εξής. Τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση που δεν έχει κάνει μέχρι τώρα για να αναστρέψει το δυσμενές κλίμα;

Δύσκολο εγχείρημα

Οι περισσότεροι κυβερνητικοί παράγοντες βλέπουν το εγχείρημα με τρόμο. Διότι πιστεύουν ότι η κυβέρνηση μετά από επτά χρόνια στην εξουσία έχει ξεμείνει από εφεδρείες. Και από ιδέες. Και από κέφι για ουσιαστική δουλειά. Και ότι έχει περιοριστεί καιρό τώρα σε μία διαχείριση κυρίως με επικοινωνιακούς όρους. Που δεν παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα στα καθημερινά προβλήματα του κόσμου. Με πρώτο την ακρίβεια.

Ο πρωθυπουργός έχει δεχθεί συγκεκριμένες εισηγήσεις για το πώς μπορεί η κυβέρνηση να κινηθεί το επόμενο οκτάμηνο ή δεκάμηνο. Εισηγήσεις που προϋποθέτουν πολύ δουλειά και αλλαγή φιλοσοφίας. Και κυρίως ψυχραιμία. Με την κυβέρνηση να δείχνει ελλειμματική και στα τρία.

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Εισηγήσεις για ανασχηματισμό «λάντζας»

Οι εισηγήσεις περιλαμβάνουν γενναίο ανασχηματισμό. Τέτοιον που θα συμβολίζει στην πράξη, ότι η κυβέρνηση κάνει στροφή στην καθημερινότητα και ότι κλείνει μέτωπα. Είτε πρόκειται για τον πληθωρισμό ή την ακριβή στέγη ή την στήριξη της οικογένειας. Με νέους ή παλιούς υπουργούς πρόθυμους να κάνουν «λάντζα».

«Καλώς ή κακώς η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα του κόσμου. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε αυτό. Χρειάζονται γενναίες κινήσεις» τονίζει έμπειρο κυβερνητικό στέλεχος.

Εισηγήσεις και για μείωση του ΦΠΑ

Στις εισηγήσεις που έχει δεχθεί ο πρωθυπουργός είναι να οριστεί ένας υπουργός, που θα ασχολείται από το πρωί μέχρι το βράδυ με την τιμή στα «ραπανάκια» και τις «ντομάτες». Που θα κάνει ουσιαστικούς ελέγχους, θα ξετινάζει τα τιμολόγια από τον παραγωγό μέχρι το σούπερ μάρκετ. Με την εισήγηση να περιλαμβάνει ακόμη και μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον για ένα τρίμηνο. Και ανάλογα με τα αποτελέσματα να συνεχιστεί ή να διακοπεί.

Να κλείσουν μέτωπα

Η κυβέρνηση την ίδια ώρα καλείται να κλείσει και το μέτωπο με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στο τραπέζι βρίσκεται η σκέψη για ακατάσχετο όριο 12.000 ευρώ για όσους έχουν χρέη. Και θέσπιση συγκεκριμένου αφορολόγητου ποσού, ώστε να ανασάνουν οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις. Στην ίδια λογική η κυβέρνηση καλείται να κλείσει και το μεγάλο μέτωπο με τους αγρότες υλοποιώντας το σύνολο των πληρωμών τους.

Στο Μαξίμου κρατούν μικρό καλάθι...

Παρά τις εισηγήσεις, στο Μαξίμου δεν υπάρχει εικόνα ανασχηματισμού. Με συνεργάτες του πρωθυπουργού να αμφιβάλουν αν ένας ανασχηματισμός μπορεί να δώσει λύση. Ή αν είναι πράγματι στο μυαλό του Κ. Μητσοτάκη. Και τους περισσότερους να προβλέπουν ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει στην ίδια ρότα... Της παράδοσης έργων και των μεταρρυθμίσεων που έχουν μικρό έως μηδαμινό αντίκτυπο στον πολίτη.

Το «φάντασμα» της διαφθοράς

Και με το φάντασμα της διαφθοράς και πιθανών νέων σκανδάλων να καραδοκεί. Είναι ενδεικτικό ότι στο παρασκήνιο έχει δοθεί οδηγία για αυστηρό έλεγχο πάνω στους υπουργούς. Κάποιοι από τους οποίους στην λογική της ρευστής πολιτικής κατάστασης μπορεί να μπουν στον πειρασμό του «ότι προλάβουμε να φάμε και να πιούμε». Προκαλώντας νέα πιθανά κυβερνητικά σκάνδαλα στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών να αποτελούν μόνιμα αγκάθια στα πλευρά της κυβέρνησης. Και τους δεξιούς ψηφοφόρους να είναι διχασμένοι. Με τον Αντώνη Σαμαρά να δραστηριοποιείται εναντίον της Ν.Δ. σιωπηρά.

Κάποιοι βλέπουν ακόμη... παράθυρο για εκλογές το φθινόπωρο

Γεγονός είναι ότι οι περισσότεροι εντός των τειχών του …Μαξίμου δεν βλέπουν με καλό μάτι τις εκλογές στα τέλη της Άνοιξης του ’27. Για την ακρίβεια οι αισιόδοξοι μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού... Όλοι οι υπόλοιποι πιστεύουν ότι οι εκλογές έπρεπε να έχουν, ήδη, γίνει. Με κάποιους να προσπαθούν να κρατήσουν «ζωντανό» κάποιο σενάριο πρόωρων εκλογών. Τουλάχιστον στο μυαλό τους. Και αφού ο Σεπτέμβριος «κάηκε» οριστικά τώρα σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις κυβερνητικοί «ζυμώνονται» γύρω από την πιθανότητα να προκηρυχθούν εκλογές μετά την ΔΕΘ. Μέσα στον Οκτώβριο ή το πολύ τον Νοέμβριο.

Η λογική τους είναι απλή. Ή η κυβέρνηση θα επιδιώξει να εξαργυρώσει άμεσα την όποια δημοσκοπική ώθηση δώσουν στη Ν.Δ. οι παροχές του Σεπτεμβρίου ή μετά - προβλέπουν - ότι πολύ δύσκολα θα ανοίξει παράθυρο για νέα δημοσκοπική ανάκαμψη.