Τα επιχειρήματα που προωθεί πλέον το Μαξίμου για να «θριαμβολογήσει» με την απόφαση του πρωθυπουργού - Γιατί τον εκθειάζουν και όσοι τον καλούσαν να κάνει εκλογές τον ...Σεπτέμβριο γιατί αλλιώς «έρχεται η καταστροφή»!

Ο κύβος λοιπόν ερρίφθη: Εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο αλλά στο τέλος της άνοιξης. Γιατί όμως;

Η απάντηση είναι μία και μοναδική: Ο πρωθυπουργός δεν προχωρά σε πρόωρες κάλπες γιατί απλά η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις, φανερές και «μυστικές» δεν θα έπαιρνε πάνω από το 28,31% των ευρωεκλογών.

Υπάρχει ένα ανέκδοτο που λέει πως ο Γιάννης Βλάκας πήγε στο ληξιαρχείο να αλλάξει το όνομά του και το έκανε ...Γιώργος Βλάκας. Και στον Κυριάκο Μητσοτάκη μπορεί να καταλογίσει κανείς πολλά εκτός από το ότι είναι ρεαλιστής, μεθοδικός και πολύ καλός στη στρατηγική αλλά και την τακτική, όπως και ότι είναι πολιτικός killer!

Ένας πρωθυπουργός για να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές θα πρέπει να τις κερδίζει ή θα επιδιώκει να προλάβει ακόμα χειρότερο αποτέλεσμα αν οι κάλπες στηθούν στην ώρα τους.

Με ποσοστό ευρωεκλογών είναι σαφές πως ο Μητσοτάκης θα βρισκόταν αντιμέτωπος με το βασικό κίνδυνο που τον απειλεί ακόμα και αν η ΝΔ είναι πρώτη δύναμη: Να μην έχει τη δυνατότητα συγκρότησης κυβέρνησης και μπροστά στα αδιέξοδα να τεθεί ως όρος από ενδεχόμενους συμμάχους να μην είναι ο ίδιος πρωθυπουργός, γεγονός που μαθηματικά θα τον θέσει εκτός ηγεσίας της ΝΔ. Είναι δε πολύ πιθανόν μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών να εκτινασσόταν η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα και ο προσφεύγων πρόωρα στις κάλπες να θύμιζε τον πρωταγωνιστή του παραπάνω ανεκδότου!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Κ. Μητσοτάκης λοιπόν έλαβε -και σωστά- την απόφαση να προχωρήσει σε εκλογές την άνοιξη, πιθανότατα προς τα τέλη Απριλίου και μετά. Η απόφαση ελήφθη υπό τις ζητωκραυγές και τα επιφωνήματα των περισσότερων φιλοκυβερνητικών μέσων, κυρίως εκείνων που μέχρι τώρα του ζητούσαν μετ΄ επιτάσεως να προχωρήσει σε εκλογές ακόμα και τον Σεπτέμβριο γιατί η εξάντληση της τετραετίας αποτελεί καταστροφή για τον ίδιο και τη Νέα Δημοκρατία!

Ποια είναι τώρα τα «επιχειρήματα» του Μαξίμου; Γιατί ο πρωθυπουργός προχωρά σε εκλογές προς το τέλος της τετραετίας;

-«Γιατί τα μέτρα του ΔΕΘ θα αποδώσουν εκλογικά για την κυβέρνηση». Πιθανόν ναι σε κάποιο βαθμό, πιθανόν και όχι. Να θυμίσουμε πως τα μέτρα της ΔΕΘ, παρά την υπερπροβολή τους, δεν απέδωσαν σε καμία ΔΕΘ από την χρονιά των ευρωεκλογών μέχρι και σήμερα.

-«Γιατί η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα δεν θα μπορέσει να διατηρήσει τη δυναμική της». Πιθανόν, αλλά περισσότερο πιθανόν να αυξήσει τη δυναμική της καθώς θα έχει μπροστά της τον χρόνο που τόσο χρειάζεται!

-«Γιατί το κόμμα Σαμαρά δεν θα αντέξει παρατεταμένη προεκλογική περίοδο». Ούτε αυτό μπορεί να αποκλειστεί αλλά ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός του κοντά στις εκλογές, δηλαδή από τα Χριστούγεννα και μετά. Πώς προεξοφλείται ότι δεν θα αντέξει;

Και προσέξτε: Ούτε κουβέντα για τα σκάνδαλα και τα Ειδικά Δικαστήρια που πιθανόν θα γίνουν, την αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης στις πυρκαγιές κοκ.

Το σίγουρο είναι πως από το φθινόπωρο και μετά θα υπάρχει μια νέα πολιτική κατάσταση...