Σε εφιάλτης μετατράπηκαν οι διακοπές για μια 51χρονη στη Σύρο.

Τη δική της μάχη για να κρατηθεί στη ζωή έδωσε η 51χρονη από την Ουαλία Βικτόρια Στέλλας, η οποία αποφάσισε να κάνει διακοπές το 2019 στη Σύρο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC η 51χρονη μετά από ένα τσίμπημα τσιμπουριού, έμεινε σε κώμα για σχεδόν έξι εβδομάδες, παθαίνοντας απώλεια μνήμης και επιληπτικές κρίσεις και πρέπει να παίρνει 18 δισκία την ημέρα.

Όλα ξεκίνησαν μετά την επιστροφή της στην Ουαλία, όπου είχε νυχτερινές κρίσεις και μάλιστα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά κανείς δεν μπορούσε να βρει τι ακριβώς είχε. Στη συνέχεια, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Κέντρο Γουόλτον του Λίβερπουλ, όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα για 42 ημέρες.

Η Βικτόρια Στέλλας που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα πριν μετακομίσει στην Ουαλία σε ηλικία πέντε ετών, διαγνώστηκε με κροτωνογενή εγκεφαλίτιδα (TBE), μια δυνητικά θανατηφόρα φλεγμονή του εγκεφάλου που ,μεταδίδεται μέσω τσιμπημάτων από τσιμπούρια που βρίσκονται στην Ευρώπη, τη Ρωσία και σε μέρη της Κίνας και της Ιαπωνίας.

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Περίπου μία εβδομάδα μετά το δάγκωμα, τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κόπωση, πονοκέφαλο και συμπτώματα λοίμωξης, όπως επιληπτικές κρίσεις, σύγχυση ή ασαφή ομιλία και απώλεια κίνησης σε μέρος του σώματος.

«Έχει αλλάξει εντελώς τη ζωή μου. Εκτός από τη δουλειά, δε βγαίνω έξω τόσο συχνά», είπε η 51χρονη. «Συνέχισα να έχω επιληπτικές κρίσεις και κανείς δεν ήξερε τι συνέβαινε. Ήταν μια ασυνήθιστη λοίμωξη και δεν είχαν τους ειδικούς, νομίζω, για να τη διαγνώσουν. Συνολικά, πέρασαν περίπου έξι μήνες από τότε που ήμουν στο νοσοκομείο, μέχρι τη μετέπειτα θεραπεία» υποστήριξε στη συνέχεια για να προσθέσει: «Μερικές φορές απλώς μένω σιωπηλή. Ήμουν και εγώ κοινωνική στο παρελθόν».

«Έχασα τις δουλειές μου»

Η 51χρονη είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τις δουλειές της. «Πες μου μια δουλειά που δεν απαιτεί μνήμη; Ό,τι κάνεις στη ζωή απαιτεί μνήμη. Τα ψώνια, η δουλειά, τα ταξίδια. Όταν επέστρεψα σπίτι και προσπάθησα να επιστρέψω στη δουλειά μου ως βοηθός δασκάλου... δεν μπορούσα να θυμηθώ τα ονόματα των παιδιών σε διαφορετικές τάξεις και προσωπικό.

Θα αναγνώριζα τους πάντες, αλλά όχι τα ονόματα, και αυτό εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα μέχρι σήμερα» είπε.

Η Βικτόρια παίρνει τώρα μεταξύ 15 και 18 δισκίων την ημέρα και έπρεπε να σκεφτεί στρατηγικές για να θυμάται πώς να κάνει τις καθημερινές της δραστηριότητες.

Οι νυχτερινές κρίσεις της «δεν είναι πλέον τόσο συχνές όσο ήταν», είπε, προσθέτοντας: «Κοιμάμαι τώρα με τη μητέρα μου». «Είμαι τυχερός που έχω την οικογένειά μου και τους φίλους μου που με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια».