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Τι αναφέρει σε ανάρτησή του.

Ως και ο ...Γιώργος Κύρτσος εξανίσταται με τη συμπεριφορά της ΕΕ έναντι της Ισπανίας για την υπόθεση της Θέουτα.

Αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρώην ευρωβουλευτής της ΝΔ και πρώην εκπρόσωπος Τύπου του ΛΑΟΣ επί Γιώργου Καρατζαφέρη:

«Οι 60000 Μαροκινοί που εισέβαλαν στον ισπανικό θύλακο της Θέουτα στη Β. Αφρική, έφεραν στην επιφάνεια τη δημαγωγία της ευρωπαϊκής Δεξιάς και την ευρωπαϊκή διπλωματική ανυπαρξία.

Η ευρωπαϊκή Δεξιά αντί να επιτεθεί στην κυβέρνηση του Μαρόκου που επέτρεψε, αν δεν οργάνωσε, την εισβολή σε ισπανικό-ευρωπαϊκό έδαφος, τα έβαλε με την κεντροαριστερή κυβέρνηση της Ισπανίας.

Η κυβέρνηση του Μαρόκου συγκρούεται με την ισπανική για θέματα της Δ.Σαχάρας και ταυτίζεται διπλωματικά με Ισραήλ, ΗΠΑ στα θέματα της Μ. Ανατολής.

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Εχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν το μεταναστευτικό για να ασκήσει πίεση στην Ισπανία, με τη μέθοδο που χρησιμοποιεί ο Ερντογάν σε βάρος μας. Αντί για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην Ισπανία, προσφέρεται δεξιά δημαγωγία, ιδιαίτερα από τη Μελόνι. Η ΕΕ-27 υπνοβατεί σε μια πολυδιάστατη διεθνή κρίση».

Μπροστά στον Μητσοτάκη ...κεντρώος και μπροστά στον Πλεύρη ...αριστερός ο Κύρτσος!

Β.Σκ.