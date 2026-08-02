Συζητήσεις για παρουσίαση στην Αθήνα τέλη Αυγούστου!

Με τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να κοιμούνται και να ξυπνούν στη Χαριλάου Τρικούπη! Δεν εξηγείται αλλιώς πώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης συζητά να παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματος όχι στη ΔΕΘ όπως είναι προγραμματισμένο αλλά στην Αθήνα τέλη Αυγούστου.

Γιατί; Γιατί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα είναι στη ΔΕΘ στις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ ο Αλ. Τσίπρας ως αρχηγός μη κοινοβουλευτικού κόμματος θα πάει στη Θεσσαλονίκη περίπου μια εβδομάδα νωρίτερα! Τέτοια πρεμούρα δεν ξανάχουμε δει στην ιστορία της ΔΕΘ...

Ε.Σ.