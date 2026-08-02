Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ είχε υποστηρίξει τον...Μητσοτάκη!

Μεγάλες συζητήσεις προκάλεσε στο παρασκήνιο η ανάρτηση του Γιώργου Σακελλίωνα που επιτίθεται στον Χάρη Δούκα γιατί πήγε στην εκδήλωση της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα για την Αυτοδιοίκηση!

Γράφει χαρακτηριστικά:

"Οι επιλογές του Δημάρχου Αθηναίων ως προς τη συμμετοχή του ή την υποστήριξή του σε κομματικές εκδηλώσεις αφορούν πρωτίστως τον ίδιο, το θεσμικό αξίωμα που υπηρετεί και, κυρίως, τους πολίτες που τον εξέλεξαν. Εκείνοι είναι που θα τον κρίνουν τόσο για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και ασκεί τον θεσμικό του ρόλο όσο, πάνω απ’ όλα, για το έργο που παράγει ή όχι.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων ενδεχομένως να θεωρεί ότι έχει έναν επιπλέον λόγο να επιδεικνύει πολιτική αλληλεγγύη προς τους κομματικούς και προσωπικούς μηχανισμούς που συνέβαλαν στην εκλογή του.

Ωστόσο, υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Είναι κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, και υπήρξε και υποψήφιος για την ηγεσία του. Από πρόσωπα με τέτοιο θεσμικό και πολιτικό βάρος θα περίμενε κανείς μεγαλύτερη προσοχή και μεγαλύτερη επίγνωση των συμβολισμών που εκπέμπουν οι δημόσιες επιλογές τους. Η Νέα Δημοκρατία είναι και παραμένει ο βασικός πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ.

Υπάρχει όμως κάτι ακόμη βαθύτερο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο λαϊκισμός, ο πολιτικός τυχοδιωκτισμός και η οικοδόμηση πολιτικών διαδρομών πάνω σε ευκαιριακές προσωπικές στρατηγικές δεν αποτελούν απλώς αντίπαλες πολιτικές πρακτικές. Συνιστούν ιδεολογικό, πολιτικό και πολιτισμικό αντίθετο προς την ιστορική φυσιογνωμία ενός κόμματος όπως το ΠΑΣΟΚ, που οφείλει να υπερασπίζεται τη θεσμικότητα, τη συνέπεια και τη σοσιαλδημοκρατική του ταυτότητα".

Η ανάρτηση Σακελλίωνα έχει περισσότερο ενδιαφέρον γιατί είναι πού στενός συνεργάτης της Άννας Διαμαντοπούλου, ενώ είναι γνωστ'ο (τουλάχιστον όπως λένε στη Χαριλάου Τρικούπη" ότι πριν ξαναγυρίσει στο ΠΑΣΟΚ είχε υποστηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη!