Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μεταξύ άλλων στάθηκε στην καθαριότητα της πόλης

Στις κινήσεις του στάθηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στην «Καθημερινή».

«Οι πιο δύσκολες περίοδοι είναι όταν βρισκόμαστε στο peak του τουρισμού και παράλληλα οι κάτοικοι της πόλης, οι Αθηναίοι, είναι εδώ, δηλαδή οι μήνες Ιούνιος και Ιούλιος και μετά ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος. Τότε από τη μία έχουμε πολύ μεγάλη πίεση και από την άλλη οι άνθρωποι της καθαριότητας παίρνουν άδειες. Να σημειώσουμε επίσης ότι δεν μπορούν να βγαίνουν έξω όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές.

Εχει όμως σημασία να πούμε ότι όταν αναλάβαμε τη δημαρχία η πόλη έβγαινε από μια πανδημία και ακολούθησε μια τουριστική έκρηξη. Εχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα τρομερά. Η Αθήνα είναι μια πόλη πολύ ζωντανή, βρίσκεται σε μεγάλη αναπτυξιακή τροχιά και οι ανάγκες μεταβάλλονται διαρκώς. Χρειάζεται λοιπόν αναπροσαρμογή και νέες επενδύσεις για να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί και να βελτιωνόμαστε» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά όσα είπε στην στην Καθημερινή και τη δημοσιογράφο Τάνια Γεωργιοπούλου

– Η καθαριότητα της πόλης είναι ένα θέμα που απασχολεί πάντα τους πολίτες της Αθήνας. Ωστόσο το τελευταίο χρονικό διάστημα η εικόνα έχει επιδεινωθεί αλλά και η δυσάρεστη οσμή σε πολλά σημεία της πόλης έχει γίνει εντονότερη. Τι έχει συμβεί;

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– Είμαι συνέχεια έξω στις εξορμήσεις που κάνουμε με τα συνεργεία καθαριότητας. Τα δεδομένα που έχουμε δεν δείχνουν εικόνα επιβάρυνσης σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τα αιτήματα των πολιτών που καταγράφονται στην ψηφιακή πλατφόρμα Novoville για την καθαριότητα είναι μειωμένα κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Ομως η Αθήνα είναι μια μεγάλη πόλη, μια πρωτεύουσα με τρομακτικές ανάγκες. Η καθαριότητα είναι μια διαρκής μάχη. Δεν μπορείς να πεις «τα κατάφερα». Καθάρισες τώρα και σε δύο ώρες είναι γεμάτος ο κάδος.

– Ως δήμαρχος της Αθήνας αλλά και ως πολίτης που περπατά καθημερινά στην πόλη, είστε ευχαριστημένος με την εικόνα της, ειδικά τώρα το καλοκαίρι;

– Οι πιο δύσκολες περίοδοι είναι όταν βρισκόμαστε στο peak του τουρισμού και παράλληλα οι κάτοικοι της πόλης, οι Αθηναίοι, είναι εδώ, δηλαδή οι μήνες Ιούνιος και Ιούλιος και μετά ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος. Τότε από τη μία έχουμε πολύ μεγάλη πίεση και από την άλλη οι άνθρωποι της καθαριότητας παίρνουν άδειες. Να σημειώσουμε επίσης ότι δεν μπορούν να βγαίνουν έξω όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές.

Έχει όμως σημασία να πούμε ότι όταν αναλάβαμε τη δημαρχία η πόλη έβγαινε από μια πανδημία και ακολούθησε μια τουριστική έκρηξη. Έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα τρομερά. Η Αθήνα είναι μια πόλη πολύ ζωντανή, βρίσκεται σε μεγάλη αναπτυξιακή τροχιά και οι ανάγκες μεταβάλλονται διαρκώς. Χρειάζεται λοιπόν αναπροσαρμογή και νέες επενδύσεις για να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί και να βελτιωνόμαστε.

– Έχετε ανακοινώσει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με το 2025 οι εξορμήσεις καθαριότητας αυξήθηκαν κατά 87%, το πλύσιμο κοινόχρηστων χώρων κατά 52% και οι εργασίες συντήρησης αστικού εξοπλισμού κατά 46%. Όμως η κατάσταση παραμένει δύσκολη.

– Στο κέντρο έχουμε έξι φορές τη μέρα αποκομιδή τόσο για τον μπλε όσο και για τον πράσινο κάδο, δηλαδή ανά 4 ώρες, ενώ σε κάποια δύσκολα σημεία και 8 φορές ημερησίως, δηλαδή ανά τρεις ώρες. Σε όλη την Αθήνα έχουμε 160 προγράμματα αποκομιδής, που σημαίνει ότι τα απορριμματοφόρα εκτελούν 160 φορές δρομολόγια μέσα στην πόλη. Παρ’ όλα αυτά πολλές φορές μέσα σε 2 ώρες έχουμε κάδους που έχουν υπερχειλίσει. Οργανώνουμε λοιπόν και σταδιακά εφαρμόζουμε ένα νέο σχέδιο σε συνδυασμό με την προμήθεια νέων μηχανημάτων.

Παραλάβαμε πριν από περίπου 2 εβδομάδες 20 μικρά απορριμματοφόρα που θα λειτουργήσουν με τη λογική της ομάδας ταχείας παρέμβασης.

– Τι ακριβώς θα κάνουν;

– Εδώ και λίγο καιρό λειτουργούμε πιλοτικά ένα σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων της υπηρεσίας για να υπάρχει γρήγορη ενημέρωση. Υπάρχουν επόπτες που πραγματοποιούν περιπολίες και αν εντοπίσουν πρόβλημα στέλνουν μήνυμα. Παρακολουθούμε ακόμα και αναρτήσεις μέσω κοινωνικών δικτύων. Εχουμε φτιάξει ένα ολόκληρο σχέδιο: όταν υπάρχει υπερχείλιση κάδου, νεκρό ζώο ή άλλο ζήτημα δημόσιας υγείας τότε το περιστατικό χαρακτηρίζεται «κόκκινο» και πρέπει να καθαριστεί εντός δύο ωρών.

Έχουμε επίσης πολλές ανακαινίσεις από τις οποίες προκύπτουν παράνομες αποθέσεις υλικών. Αλλά και τότε θα παρεμβαίνει η ομάδα ταχείας παρέμβασης και θα πρέπει να καθαριστεί εντός της ημέρας.

Αυτά τα μικρά ευέλικτα απορριμματοφόρα θα πηγαίνουν να αδειάζουν τους κάδους που έχουν υπερχειλίσει, θα λειτουργούν «πυροσβεστικά». Επίσης, αυτά τα οχήματα μπορούν να περάσουν από στενούς δρόμους στις γειτονιές, όπως π.χ. την Κυψέλη, όπου τα μεγάλα οχήματα δεν μπορούν να περάσουν και δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα στην πρόσβαση και καθυστερήσεις.

– Πάντως, καθημερινά βλέπω ότι πολίτες ανεβάζουν φωτογραφίες που αποτυπώνουν προβλήματα. Το σύστημα δεν αποδίδει όσο θα θέλατε;

– Τώρα ξεκίνησε, οπότε θα πρέπει να αναμένουμε λίγο για να έχουμε αποτελέσματα. Πιστεύω ότι θα αποδώσει εξαιρετικά. Επίσης έχουμε πλέον 460 απορριμματοφόρα που έχουν GPS και παρακολουθούμε τα δρομολόγια για να βλέπουμε αν χρειάζεται να κάνουμε αλλαγές. Βρίσκεται σε εξέλιξη η τοποθέτηση 1.000 αισθητήρων πληρότητας σε κάδους και πάλι για να έχουμε τη συνολική εικόνα. Ο στόχος είναι τα προγράμματα να είναι δυναμικά και με βάση τα δεδομένα να αναπροσαρμόζονται. Είναι πιεστικό γιατί όλες οι γειτονιές στην Αθήνα έχουν τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες τους. Εχουμε βάλει όμως έναν στόχο με τη διεύθυνση καθαριότητας, να ενισχυθούμε, να εκσυγχρονιστούμε, να αποκτήσουμε νέα μέσα και συστήματα.

– Η αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ολγα Δούρου, ανέφερε ότι οι παρόδιοι κάτοικοι έχουν την ευθύνη για το πλύσιμο των πεζοδρομίων. Τελικά ο δήμος πλένει ή όχι τα πεζοδρόμια; Οι πλατείες και οι άλλοι δημόσιοι χώροι πόσο συχνά πλένονται;

– Εχουμε διπλασιάσει τον αριθμό των πλυσιμάτων. Η προσπάθεια που γίνεται είναι ο δήμος να πλένει πλατείες, πεζοδρόμους, χώρους μεγάλης επισκεψιμότητας. Επίσης με τις μεγάλες θερμοκρασίες μύριζαν τα οργανικά και χρειάζεται να πλύνουμε τα σημεία με τους κάδους. Επίσης πεζοδρόμια που υπάρχει υγειονομικός κίνδυνος. Δίνουμε μια μάχη. Κανένας δήμος στον κόσμο δεν μπορεί να πλένει διαρκώς κάθε μέτρο πεζοδρομίου μπροστά σε όλα τα ιδιωτικά ακίνητα. Καθημερινά πλένουμε την πλατεία Συντάγματος, την πλατεία Κοτζιά, την Ομόνοια, την πλατεία Βικτωρίας, το Μοναστηράκι. Επίσης παρεμβαίνουμε στα σημεία που υποδεικνύουν οι επόπτες ακόμα και αν δεν είναι στον προγραμματισμό μας.

– Λέτε λοιπόν ότι θα δούμε να βελτιώνεται η κατάσταση;

– Χρειάζεται και αγάπη για την πόλη μας. Ολοι θέλουμε να περπατάμε και να είναι όλα πεντακάθαρα. Μπορούμε λοιπόν όλοι να κάνουμε την προσπάθειά μας. Να κάνουμε δύο βήματα πιο πέρα και να βρούμε έναν κάδο. Γιατί και η υπηρεσία καθαριότητας έχει συγκεκριμένη δυναμική. Μακάρι αντί για 300 άτομα που πήραμε στην υπηρεσία να προσλαμβάναμε 1.000 ανθρώπους, αλλά δεν γίνεται.