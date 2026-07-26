Η ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων.

«Κάθε πολιτιστική εκδήλωση είναι κάτι περισσότερο από μια εκδήλωση. Είναι μια μικρή άσκηση δημοκρατίας» τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Αναφερόμενος στην Τεχνόπολη, επισημαίνει πως «ο δημόσιος χώρος αποκτά νόημα μόνο όταν κατοικείται από ανθρώπινες σχέσεις. Η φιλόσοφος Χάνα Άρεντ έγραφε ότι η δημόσια ζωή γεννιέται όταν οι άνθρωποι εμφανίζονται ο ένας στον άλλον. Δεν υπάρχει πόλη χωρίς αυτήν τη συνάντηση. Υπάρχουν μόνο κτίρια και δρόμοι. Κάθε πολιτιστική εκδήλωση είναι κάτι περισσότερο από μια εκδήλωση. Είναι μια μικρή άσκηση δημοκρατίας. Οι καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις δεν σταματούν».

Στη συνέχεια, παραθέτει ολόκληρο το πρόγραμμα με τις εκδηλώσεις στην Τεχνόπολη το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.

{https://www.facebook.com/haris.doukas.5/posts/pfbid0qWWnv7U63A4ZKH7jwqR543oLHohsfXmWvqcgfhXbd9JDvnR5i1ngfoMs2MX1CnJ2l}