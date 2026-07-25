Δυσαρέσκεια από τον Πρόεδρο της Βουλής.

Τα τελευταία χρόνια ο Πρόεδρος της Βουλής συμμετείχε πάντα στη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους πολιτικούς αρχηγούς στο κιόσκι.

Την Παρασκευή το βράδυ πληροφορούμαστε πως ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, οι δυο πολιτικοί αρχηγοί που προσήλθαν (Νίκος Ανδρουλάκης και Δημήτρης Κουτσούμπας) καθώς και ο εκπρόσωπος του Κυριάκου Βελόπουλου ήταν στο κιόσκι, κυρία της εθιμοτυπίας αναζήτησε τον Νικήτα Κακλαμάνη.

-Κύριε Πρόεδρε παρακαλεί ο Πρόεδρος να ανεβείτε στη συνάντηση. Είστε ο τρίτος πολιτειακός παράγοντας...

-Συγγνώμη, τώρα το θυμηθήκατε πως είμαι ο τρίτος πολιτειακός παράγοντας; -ήταν η απάντησή του, καθώς δεν είχε πρόσκληση για το κιόσκι, ενώ μέχρι τότε δεν είχαν καν ενημερωθεί.

Υπερήφανος, όπως πάντα, ο Πρόεδρος της Βουλής -και σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης- αποχώρησε από τη δεξίωση.

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Β.Σκ.