Η ηθοποιός δημοσίευσε βίντεο στο οποίο φαίνεται να ξυρίζει το κεφάλι της, στέλνοντας το δικό της μήνυμα.

Με καρκίνο στα 31 της διαγνώστηκε η ηθοποιός Εβίτα Αγαΐτση.

Η ηθοποιός δημοσίευσε βίντεο στο οποίο φαίνεται να ξυρίζει το κεφάλι της, στέλνοντας το δικό της μήνυμα.

Η ηθοποιός δημοσίευσε βίντεο στο οποίο δύο φίλοι της, ανάμεσά τους και ο Θεοχάρης Ιωαννίδης που είχε παίξει και εκείνος στη σειρά του Mega, βρίσκονται μαζί της κατά τη διάρκεια που ξύρισε πριν από δύο μήνες το κεφάλι της. Αρχικά, η Εβίτα Αγαΐτση εμφανίζεται με ένα κόκκινο μαντήλι, λέγοντας: «Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για μία ιερή αποστολή» αντιμετωπίζοντας την κατάσταση με χιούμορ και θετική διάθεση.

Στη συνέχεια, κάθεται σε μία καρέκλα και με τη βοήθεια ενός φίλου της προχώρησε στη διαδικασία. Στο τέλος του βίντεο, και αφού είδε τον εαυτό της, η ηθοποιός έδωσε ένα μήνυμα δύναμης προς όλους όσοι αντιμετωπίζουν την ίδια ασθένεια και αναγκάζονται να χάσουν τα μαλλιά τους. «Παιδιά είναι τρίχες και θα ξαναβγούν. Είναι απλά τρίχες, και αν δεν ξαναβγούν υπάρχουν πολλοί τρόποι πλέον. Περούκες, συστήματα μαλλιών και ο καθένας μπορεί να αισθανθεί όμορφα με την κατάσταση που βιώνει» είπε.

{https://www.tiktok.com/@_evita_agaitsi/video/7665961177821859094}

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«Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε, ορίστε λοιπόν. Χαιρετισμός στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτικοί και έκαναν τη διαδικασία ευκολότερη», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της, τονίζοντας πόσο σημαντική ήταν η παρουσία των φίλων της σε εκείνη τη στιγμή.

Σε ένα δεύτερο βίντεο, η Εβίτα Αγαΐτση εμφανίζεται με περούκα γράφοντας «καρκίνος ποιος;». Αφού την πετάει, κοιτάει την κάμερα με το ξυρισμένο κεφάλι της, καταλήγοντας να χορεύει. «Πώς μιλάω στον εαυτό μου για να συνεχίσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό παρά τον καρκίνο» σημείωσε η ίδια.

{https://www.tiktok.com/@_evita_agaitsi/video/7648212660047154454}

Ποια είναι η ηθοποιός Εβίτα Αγαΐτση

Η ηθοποιός γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Το 2019, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από μικρή ασχολήθηκε με το τραγούδι, το πιάνο, το μπαλέτο και τη μουσική, ενώ φοίτησε και στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης. Το 2015 είχε λάβει μέρος στο «The Voice of Greece», ερμηνεύοντας το «Read All About It».

Το 2022 συμμετείχε στην παράσταση «Ο Αυτόχειρ!» του Νικολάι Έρντμαν στο θέατρο Rex του Εθνικού Θεάτρου. Δύο χρόνια αργότερα, βρέθηκε στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο «Σαλό, 120 ημέρες στα Σόδομα».