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Δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον 41χρονο. Συνέργεια στην πράξη για τη σύζυγό του.

Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού από την Άνω Σύρο, μετά την επίθεση που σημειώθηκε στην περιοχή.

Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη.

Σε θέση άμυνας δηλώνει πως ήταν το ζευγάρι, όπως μεταδίδει το Mega.

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Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία θα εξετάσει τα στοιχεία της δικογραφίας και τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων.

Έγινε αναπαράσταση της δολοφονίας

Το πρωί, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ολοκληρώθηκε αναπαράσταση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας, στο σημείο όπου σημειώθηκε η φονική συμπλοκή, στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε έπειτα από εντολή της εισαγγελέως Πρωτοδικών Σύρου.

Λίγο μετά τις 7:00 το πρωί έφτασε στον τόπο του εγκλήματος, συνοδεία αστυνομικών, η σύζυγος του φερόμενου ως δράστη της επίθεσης, προκειμένου να συμμετάσχει στο πρώτο σκέλος της αναπαράστασης.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο σημείο και ο φερόμενος ως δράστης, ώστε να ακολουθήσει η δική του αναπαράσταση των γεγονότων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες δεν παρουσίασαν αντιφάσεις ούτε μεταξύ τους ούτε σε σχέση με τις αρχικές καταθέσεις που είχαν δώσει στις αστυνομικές αρχές.