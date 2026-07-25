Η αύξηση των μισθών δεν σημαίνει πάντα μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα.

Η αύξηση των μισθών εξακολουθεί να δημιουργεί ένα παράδοξο για χιλιάδες νοικοκυριά. Ενώ οι εργαζόμενοι εμφανίζουν υψηλότερες αποδοχές, η υπέρβαση των εισοδηματικών ορίων οδηγεί πολλούς εκτός του συστήματος κοινωνικών επιδομάτων, με αποτέλεσμα η τελική οικονομική τους θέση να μην βελτιώνεται και σε ορισμένες περιπτώσεις να επιδεινώνεται.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η περίμετρος των δικαιούχων συνεχίζει να συρρικνώνεται. Τον Μάρτιο του 2024 ο ΟΠΕΚΑ κατέβαλε το Επίδομα Παιδιού σε 512.798 δικαιούχους, το Επίδομα Στέγασης σε 241.446 και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα σε 189.493 δικαιούχους. Δύο χρόνια αργότερα, τον Μάρτιο του 2026, οι αντίστοιχοι αριθμοί είχαν περιοριστεί σε 393.985, 171.229 και 145.149 δικαιούχους.

Μέσα σε δύο χρόνια οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μειώθηκαν κατά 118.813 οικογένειες

Η σύγκριση είναι αποκαλυπτική. Μέσα σε δύο χρόνια οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μειώθηκαν κατά 118.813 οικογένειες, του Επιδόματος Στέγασης κατά 70.217 νοικοκυριά, ενώ στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα οι ωφελούμενοι περιορίστηκαν κατά 44.344. Πρόκειται για σημαντική συρρίκνωση του αριθμού των πολιτών που λαμβάνουν τις βασικές προνοιακές παροχές.

Η εξέλιξη αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στις αυξήσεις των μισθών. Στους παράγοντες που επηρεάζουν τον αριθμό των δικαιούχων περιλαμβάνονται η αύξηση των δηλωθέντων εισοδημάτων, τα τεκμήρια και το τεκμαρτό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι μεταβολές στη σύνθεση των νοικοκυριών, καθώς και οι έλεγχοι επιλεξιμότητας.

Ωστόσο, οι αυξήσεις των αποδοχών αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους αρκετά νοικοκυριά υπερβαίνουν τα εισοδηματικά όρια και είτε μεταφέρονται σε χαμηλότερη κλίμακα ενίσχυσης είτε χάνουν εντελώς το δικαίωμα στο επίδομα.