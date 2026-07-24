Η αμερικανική κυβέρνηση ενεργοποίησε το Άρθρο 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974, επιβάλλοντας δασμούς σε 60 οικονομίες.

Έντονες αντιδράσεις από σημαντικούς εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών προκαλεί η νέα δέσμη παγκόσμιων δασμών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με αιτιολογία την καταπολέμηση προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία. Κυβερνήσεις από την Αυστραλία έως τη Βραζιλία απορρίπτουν το σκεπτικό της Ουάσινγκτον, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα είναι αδικαιολόγητα και δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες τους.

Η αμερικανική κυβέρνηση ενεργοποίησε το Άρθρο 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974, επιβάλλοντας δασμούς σε 60 οικονομίες. Οι χώρες που έχουν υιοθετήσει ή δεσμευτεί να εφαρμόσουν απαγορεύσεις στις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία θα επιβαρύνονται με δασμό 10%, ενώ όσες, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, δεν έχουν λάβει επαρκή μέτρα θα υπόκεινται σε δασμό 12,5%. Το νέο καθεστώς καλύπτει σχεδόν το σύνολο των αμερικανικών εισαγωγών από τους 60 μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Η κίνηση αντικαθιστά τον προσωρινό παγκόσμιο δασμό 10% που είχε επιβληθεί νωρίτερα, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να κρίνει παράνομους προηγούμενους δασμούς που είχαν επιβληθεί με επίκληση έκτακτων προεδρικών εξουσιών. Σύμφωνα με αναλυτές, η νέα έρευνα για την καταναγκαστική εργασία παρέχει στην κυβέρνηση ισχυρότερη νομική βάση για τη διατήρηση ενός ευρύτερου δασμολογικού πλαισίου.

Καμία μεγάλη εμπορική δύναμη δεν έχει ανακοινώσει ακόμη αντίμετρα

Η Αυστραλία χαρακτήρισε τους νέους δασμούς αδικαιολόγητους και αντίθετους με τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που διατηρεί με τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι διαθέτει από τα αυστηρότερα συστήματα αντιμετώπισης της καταναγκαστικής εργασίας διεθνώς. Αντίστοιχα, η Βραζιλία έκανε λόγο για αυθαίρετα και αδικαιολόγητα μέτρα, ενώ ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε ότι η χώρα του παραμένει ανοικτή σε διαπραγματεύσεις, χωρίς όμως να αποκλείει την αναζήτηση νέων αγορών για τις εξαγωγές της.

Η Χιλή υποστήριξε ότι η απόφαση δεν συνάδει με τα εργασιακά της πρότυπα και ζήτησε εξαιρέσεις για βασικά εξαγώγιμα προϊόντα, ενώ ο Καναδάς υιοθέτησε πιο ήπιους τόνους, επισημαίνοντας ότι συμμερίζεται τον στόχο της αντιμετώπισης της καταναγκαστικής εργασίας και θα συνεχίσει τον διάλογο με την Ουάσινγκτον. Ανάλογη στάση κράτησε και η Νέα Ζηλανδία, η οποία διαφώνησε με τα συμπεράσματα της αμερικανικής έρευνας αλλά επέλεξε να συνεχίσει τις διπλωματικές επαφές. Μέχρι στιγμής, καμία μεγάλη εμπορική δύναμη δεν έχει ανακοινώσει αντίμετρα.

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Οικονομολόγοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις στις μεγαλύτερες οικονομίες της Ασίας θα είναι περιορισμένες, καθώς σημαντικές κατηγορίες ηλεκτρονικών προϊόντων και ημιαγωγών εξακολουθούν να εξαιρούνται από τους νέους δασμούς. Παράλληλα, αναλυτές υποστηρίζουν ότι η πρωτοβουλία της αμερικανικής κυβέρνησης αποσκοπεί όχι μόνο στην αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας, αλλά και στην ενίσχυση της πίεσης προς άλλες χώρες να ευθυγραμμιστούν με τις αμερικανικές απαγορεύσεις για κινεζικά προϊόντα, καθώς και στην αποκατάσταση του δασμολογικού καθεστώτος που είχε αμφισβητηθεί δικαστικά.