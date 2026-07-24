Η Hyundai εμπλουτίζει τη γκάμα του μικρού SUV με περισσότερη άνεση, αναβαθμισμένο εξοπλισμό, premium στοιχεία στην καμπίνα και αυτονομία που φτάνει έως τα 360 χιλιόμετρα.

Η Hyundai διευρύνει τη γκάμα του ηλεκτρικού INSTER στην Ελλάδα, καθώς ξεκίνησε η εμπορική διάθεση της νέας έκδοσης Lounge, η οποία τοποθετείται στην κορυφή της σειράς και απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα μικρό SUV μηδενικών ρύπων με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και αναβαθμισμένη αίσθηση ποιότητας.

Πιο ποιοτική και αναβαθμισμένη καμπίνα

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση εντοπίζεται στο εσωτερικό, όπου η νέα έκδοση υιοθετεί επενδύσεις από ύφασμα και φυσικό δέρμα, νέα επένδυση οροφής με πλεκτή υφή και αποκλειστικούς χρωματικούς συνδυασμούς Dark Grey και Mint Green με λεπτομέρειες Glow Mint, δημιουργώντας ένα πιο σύγχρονο και προσεγμένο περιβάλλον για οδηγό και επιβάτες.

Το στοιχείο που εξακολουθεί να ξεχωρίζει στο INSTER είναι η πρακτικότητα. Τα εμπρός καθίσματα αναδιπλώνονται πλήρως, ενώ τα πίσω είναι συρόμενα και μετακινούνται ανάλογα με τις ανάγκες, αυξάνοντας είτε τον χώρο για τους επιβάτες είτε τη χωρητικότητα των αποσκευών. Παράλληλα, διατίθεται σειρά γνήσιων αξεσουάρ που ενισχύουν ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες μεταφοράς.

Πλούσιος εξοπλισμός και νέα σχεδιαστικά στοιχεία

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται ψηφιακός πίνακας οργάνων και σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 10,25 ιντσών, πλήρες πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού, premium ηχοσύστημα με ηχεία που χρησιμοποιούν μεμβράνες Kevlar, καθώς και δυνατότητα ασύρματης φόρτισης συμβατών smartphones.

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Εμφανισιακά, το INSTER Lounge ξεχωρίζει από τις αποκλειστικές ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, τις ασημί διακοσμητικές λεπτομέρειες και τη νέα εξωτερική απόχρωση Glow Mint, η οποία προστίθεται στις ήδη διαθέσιμες επιλογές χρωμάτων.

Αυτονομία έως 360 χιλιόμετρα

Η νέα έκδοση συνδυάζεται αποκλειστικά με την μπαταρία χωρητικότητας 49 kWh και ηλεκτροκινητήρα ισχύος 115 ίππων. Η μέγιστη αυτονομία φτάνει τα 360 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, ενώ σε αστικό κύκλο μπορεί να αγγίξει τα 493 χιλιόμετρα.

Παράλληλα, υποστηρίζεται ταχεία φόρτιση, με την μπαταρία να ανακτά από το 10% έως το 80% της χωρητικότητάς της σε περίπου 30 λεπτά υπό ιδανικές συνθήκες.

Με την προσθήκη της έκδοσης Lounge, η Hyundai ενισχύει ακόμη περισσότερο την παρουσία του INSTER στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, προσφέροντας μια επιλογή που συνδυάζει πλούσιο εξοπλισμό, αυξημένη ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και τις συμπαγείς διαστάσεις που απαιτεί η καθημερινή μετακίνηση μέσα στην πόλη.