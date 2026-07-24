«Οι εκλογές πρέπει να γίνονται κάθε 4 χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να βρει δημοσιονομικό χώρο για τη 13η σύνταξη», είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Στουρνάρας.

«Δεν θα κινδυνέψει η ελληνική οικονομία όσο άσχημα κι αν πάνε τα πράγματα» σε διεθνές επίπεδο τόνισε ο Γιάννης Στουρνάρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, υπογραμμίζοντας ότι δεν κινδυνεύουν ούτε οι συντάξεις.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος χαρακτήρισε ως «οικονομικό θαύμα» τη σωτηρία της χώρας από τη χρεοκοπία, ενώ αναφερόμενος σε εκείνη την περίοδο, της κυβέρνησης Τσίπρα, είπε ότι πάρθηκαν γενναία μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα με πολιτικό κόστος.

Ο Γιάννης Στουρνάρας μίλησε για τους έμμεσους φόρους, το αν είναι εφικτή η μείωση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ, την ακρίβεια που ταλανίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τα επιτόκια, τις σύνθετες διεθνείς συνθήκες και πολλά άλλα.

Αναλυτικά:

«Ο Τσίπρας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και κρίνεται»

«Αστεία όλα αυτά που λέει, έχω αποδείξει την ανεξαρτησία μου. Ο κ. Τσίπρας το ξέρει καλά αυτό. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει και κρίνεται. Με κρίνει το Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας», είπε ο Γιάννης Στουρνάρας για την κριτική που έχει δεχθεί κατά καιρούς από τον Αλέξη Τσίπρα και πρόσθεσε: «Δεν θα σχολιάσω πολιτικά, ο καθένας λέει ό,τι θέλει, αλλά κρίνεται από τον ελληνικό λαό. Η Τράπεζα της Ελλάδας είναι ένας θεσμικός παράγοντας. Η χώρα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα, σταθερές κυβερνήσεις και ένα κοινοβούλιο που να μπορεί να ψηφίζει νόμους. Δείτε την εκπομπή «Στο Χιλιοστό» του ΣΚΑΪ, λέω τι παραδόθηκε. Τον κρίνουν οι θεσμοί, η ιστορία, οι οικονομολόγοι. Θέλω να πάμε στο μέλλον».

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«Δεν είναι καλό να γίνονται οι εκλογές νωρίτερα»

«Η οικονομία πάει καλά. Αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται με 2%, το χρέος πέφτει ραγδαία και το τραπεζικό σύστημα στέκει καλά και γίνονται και επενδύσεις. Οι εκλογές πρέπει να γίνονται κάθε 4 χρόνια. Δεν είναι καλό να γίνονται νωρίτερα. Αυτή είναι η πάγια θέση της Τράπεζας της Ελλάδας», είπε για το αν συμφωνεί να γίνουν πρόωρες εκλογές.

«Θα ήθελα να υπάρχει μια κυβέρνηση με πολιτική σταθερότητα. Είμαι αισιόδοξος, πάμε καλά. Πριν μερικά χρόνια πάντως έγινε μια συναίνεση με κυβέρνηση Σαμαρά, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ», πρόσθεσε.

«Έχω καλή σχέση και μιλάω με τον Σαμαρά»

«Δεν θα σχολιάσω, δεν είναι δουλειά του κεντρικού τραπεζίτη και έχω και πολύ καλή σχέση μαζί του, όπως και με άλλους πολιτικούς. Μιλάμε. Μιλάω με όλους τους πολιτικούς. Λέμε και πολύ ωραία ανέκδοτα. Σχολιάζουμε την επικαιρότητα με χιούμορ», δήλωσε για τη σχέση του με τον Αντώνη Σαμαρά.

«Πετύχαμε ένα οικονομικό θαύμα»

Για τις εξαγγελίες κομμάτων των κομμάτων και αν είναι πιο προσεκτικά πλέον, ο Γιάννης Στουρνάρας υπογράμμισε: «Θέλω να πιστεύω πως ναι και τα παθήματα έγιναν μαθήματα. Ότι δεν θα ξαναζήσουμε δύσκολες καταστάσεις, όπως το πρώτο εξάμηνο του 2015 και όσα έγιναν πριν για να φτάσουμε στα μνημόνια. Όχι μόνο το 2009-2010, αλλά και πιο πριν. Ακολουθήθηκε μια επεκτατική πολιτική που εκτίναξε το δημόσιο χρέος. Με τα μνημόνια ακολουθήθηκε μια σκληρή δημοσιονομική πολιτική. Το πληρώσαμε όλοι τον λογαριασμό, δεν γινόταν αλλιώς. Οι εναλλακτικές λύσεις δεν υπάρχουν όταν έχεις 15% έλλειμα στο ΑΕΠ. Μπράβο που έγινε, τότε, η συναίνεση. Η χώρα πήρε τη μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια που έχει δοθεί ποτέ. Θα μπορούσαμε να είχαμε καταστροφή. Η καταστροφή θα ήταν να βγαίναμε από το ευρώ. Να μπαίναμε σε μεγάλες περιπέτειες. Με καλούν στην Αργεντινή να εξηγήσω το οικονομικό θαύμα. Τότε, 2 φορές το 2012 και το 2015, το 80% των ακαδημαϊκών θεωρούσαν ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Σήμερα αναπτυσσόμαστε πολύ γρήγορα. Εμείς φταίγαμε, το πολιτικό σύστημα, για την κατάσταση που φτάσαμε. Ο νόμος Κατρούγκαλου ψηφίστηκε για να έρθει η χώρα σε μια ισορροπία. Πήραν γενναία μέτρα για να σώσουν τη χώρα και με πολιτικό κόστος. Μην υποτιμάτε το οικονομικό θαύμα. Μην ξεχάστε πού βρεθήκαμε, ήμασταν στο χιλιοστό, στο γκρεμό».

«Δεν υπάρχει περιθώριο για περισσότερες δαπάνες»

Για την 13η σύνταξη που λέει το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε: «Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να βρει δημοσιονομικό χώρο για να κάνει παροχές. Πού τον βρήκε, υπάρχει ένα σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης με οροφή δαπανών. Δεν είναι θέμα πλεονασμάτων, το αν μπορείς να δώσεις παραπάνω παροχές, πρέπει να ικανοποιείς την οροφή δαπανών. Αν έχεις φτάσεις στο ταβάνι, πρέπει να κόψεις κάτι άλλο. Δεν υπάρχει περιθώριο περισσότερο δαπανών. Μόνο αν δείξουμε ότι έχουμε δημοσιονομικό χώρο. Η χώρα μειώνει το δημόσιο χρέος. Η Ελλάδα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο. Αυτό καθορίζει αν μπορείς να δώσεις περισσότερα. Εξοφλούμε το χρέος με τα υπερπλεονάσματα και πολύ καλά κάνουμε».

Έμμεσοι φόροι

«Έχουμε μεγάλη φοροδιαφυγή στους άμεσους φόρους. Όταν πιάσουμε τον φόρο εισοδήματος περισσότερο, τότε μπορούμε να μειώσουμε τους έμμεσους», συνέχισε.

Μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ

«Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν έμμεσοι φόροι. Μπορούμε να βελτιώσουμε τη φορολογική βάση; Οι φόροι μειώνονται και οι εισφορές ασφάλισης. Γίνονται βήματα και τα έσοδα αυξάνονται, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι», πρόσθεσε.

Ακρίβεια και πληθωρισμός

«Μετά την πανδημία και εν μέρει με την κλιματική αλλαγή και την εισβολή της Ρωσίας υπάρχει μια διαταραχή των τιμών. Οι τιμές αυξάνονται γιατί έχουμε κλυδωνισμούς. Η Ελλάδα έχει πληθωρισμό περίπου μια εκατοστιαία μονάδα από την ΕΕ. Πάμε στο +1%, ο κύριος λόγος είναι γιατί η Ελλάδα αναπτύσσεται γρηγορότερα από την Ευρώπη. Έχει υπερβάλλουσα ζήτηση. Πάει καλά ο τουρισμός για 6-7 μήνες τον χρόνο. Η λύση είναι να αυξήσουμε την παραγωγή. Υπάρχουν εμπόδια στην είσοδο νέων επιχειρήσεων. Υπάρχουν νομοθετικός περιορισμός; Ούτε με πλαφόν τιμών, ούτε να απαγορεύσουμε τους τουρίστες. Από το ράφι στο ράφι για ποιον λόγο είναι δέκα φορές πάνω; Πρέπει να δούμε που είναι το πρόβλημα. Υπάρχουν προϊόντα που δεν δικαιολογούνται», συνέχισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο μέσος πραγματικός μισθός αυξάνεται κάθε χρόνο 1%

Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της πραγματικής αύξησης των μισθών και των συντάξεων, ο Γιάννης Στουρνάρας είπε: «Τα τελευταία χρόνια έχουμε 5% πραγματική αύξηση. Ο μέσος πραγματικός μισθός αυξάνεται 1% τον χρόνο. Ο κατώτατος έχει αυξηθεί διπλάσια. Δεν ωραιοποιώ την κατάσταση. Η κυβέρνηση πρέπει να ρίξει την προσοχή στους ευάλωτους.

Το 2009 η Ελλάδα ήταν μια φούσκα. Έσκασε η φούσκα. Το ελληνικό Δημόσιο πήρε τη μεγαλύτερη βοήθεια για να σωθεί ο κόσμος. Η Ελλάδα στην ουσία χρεωκόπησε. Μας έδωσαν 280 δις. για αναχρηματοδότηση του χρέους».

«Κανένα θέμα συντάξεων»

«Όχι βέβαια είναι η απάντηση», τόνισε ο Γιάννης Στουρνάρας για το αν κινδυνεύουν οι συντάξεις. «Τα μέτρα που ελήφθησαν στα μνημόνια εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων, αρκεί να μην γίνουν τρέλες. Θα είναι παροχές που δεν αντικρίζονται από τον δημοσιονομικό χώρο. Η υπουργός Εργασίας έκανε κάτι σωστό και το κάναμε μαζί. Ο νόμος για τα επαγγελματικά ταμεία. Δουλεύουν οι νέοι για να πληρώνονται οι συνταξιούχοι. Στις πιο πολλές χώρες υπάρχει άλλο σύστημα. Ένας από τους τρόπους είναι τα επαγγελματικά ταμεία. Τα συμφωνούν μεταξύ τους, εργαζόμενος και εργοδότης για να βελτιωθεί το ποσοστό αναπλήρωσης. Ο προϋπολογισμός δίνει κάθε χρόνο 17 δις. για τις συντάξεις. Δίνουμε όσο αντέχει. Έχει γίνει σε πολλές χώρες», τόνισε.

Διεθνείς συνθήκες και αβεβαιότητα

«Είμαστε σε περίοδο σιωπής για τα επιτόκια. Δεν θα το σχολιάσω καθόλου. Μετά την πανδημία η παγκόσμια οικονομία έχει μπει σε μια δίνη. Οι περίοδοι ομαλότητες ακολουθούνται από περιόδους με κλυδωνισμούς. Υπάρχουν και οι δασμοί. Η Ευρώπη αποταμιεύει παραπάνω απ’ ότι επενδύει. Μπορεί να αποκτήσει μια αυτονομία απέναντι στην Κίνα, στις ΗΠΑ και τους πολέμους. Τα ξυπνητήρια έχουν αρχίσει και βαράνε. Η Γερμανία είχε ένα φρένο χρέους. Το εγκατέλειψε. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βαράει καμπανάκια. Καλά κάνει. Η Ελλάδα έχει την εμπειρία. Αποκαλώ την Ελλάδα «μαμή της ιστορίας». Σήμερα δεν θα υπήρχαν τα εργαλεία. Δεν θα κινδυνέψει η ελληνική οικονομία όσο άσχημα κι αν πάνε τα πράγματα», συνέχισε.

Τράπεζες και καταχρηστικές χρεώσεις

«Υπάρχει έλεγχος. Οι τράπεζες όσες έχουν καταδικαστεί είναι για θέματα διαφάνειας. Έχουν τις μικρότερες προμήθειες απ’ όλες τις τράπεζες στην Ευρώπη. Καταδικάστηκαν για διαφάνεια όχι για χρεώσεις. Ο ανταγωνισμός θα επιβάλλει τις χρεώσεις. Επιβάλλαμε τον πέμπτο πόλο. Ένα οικοσύστημα μικρότερων τραπεζών με καλύτερες προμήθειες. Πόσοι ψηφίσανε το νομοσχέδιο; Μόνο δύο κόμματα», πρόσθεσε.

Επιτόκια

«Δεν είναι αλήθεια ότι έχουμε τη μεγαλύτερη ψαλίδα στα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων. Οι τράπεζες έχουν ρευστότητα, θα το διορθώσουμε από την αγορά το ζήτημα των επιτοκίων στις καταθέσεις», είπε για τα επιτόκια.

«Λάθος η φορολόγηση στα υπερκέρδη των τραπεζών»

«Οι τράπεζες επί 15 χρόνια είχαν ζημίες. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν υπερκέρδη. Πήραν μετοχές οι ξένοι. Όταν παρεμβαίνει το Δημόσιο για να σωθεί τράπεζα, παρεμβαίνει για να σώσει τις καταθέσεις του κόσμου. Οι μέτοχοι έχασαν, όχι ο κόσμος. Τελείως λάθος η έκτακτη εισφορά στις τράπεζες. Δεν στέκει αυτό», συνέχισε.

Για την τρίτη θητεία και τι κάνει μετά

«Είμαι 70 ετών, θέλω να τερματίσω την καριέρα μου ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Για μένα είναι πολύ τιμητικό ότι η κυβέρνηση μου έδωσε τρίτη θητεία. Και το «παρών» δύο κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ, το θεωρώ θετική ψήφο. Τρεις μόνος συνάδελφοι έχουν τρίτη θητεία. Στη Ρουμανία έχει 36 χρόνια.

Που θα ήταν ο μισθωτός και ο συνταξιούχος αν δεν ήταν η Τράπεζα της Ελλάδας δεν έκανε αυτά που έκανε το 2015; Δεν είναι εμπορική τράπεζα, είναι για τον μισθωτό. Είναι για τον κόσμο, είναι αυτή που εξασφαλίζει χαμηλό πληθωρισμό. Προσπαθούμε να έχουμε χαμηλό πληθωρισμό. Οι πλούσιοι έχουν κι άλλες δυνατότητες, τον μισθωτό και τον συνταξιούχο προστατεύουμε», κατέληξε ο Γιάννης Στουρνάρας.

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