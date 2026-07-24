«Ο Πρωθυπουργός δεν είπε λέξη για την καταδίκη Μελά, τα σπιτάκια ανακύκλωσης και τη μη λειτουργία του ETCS», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπάθησε σήμερα να φανεί ως αξιόπιστος, ενώ έχει κριθεί ως βαθιά αναξιόπιστος. Εγκάλεσε τάχα το ΠΑΣΟΚ ότι “όταν είσαι αντιπολίτευση, μπορείς να πεις τα πάντα”, ενώ εμείς έχουμε κοστολογήσει το πρόγραμμά μας», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN και πρόσθεσε: «Αντίθετα, εκείνος αποδεδειγμένα ως αντιπολίτευση έταξε τα πάντα στους πάντες και είπε ψέματα. Υποσχόταν να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου και τον διατήρησε. Το 2023 εξαπάτησε 350.000 ελεύθερους επαγγελματίες».

«Ο κ. Μητσοτάκης το άνοιξε το πουγκί με ψέματα το 2019 και χωρίς κοστολόγηση. Θυμάστε που το 2018 στη ΔΕΘ υποσχόταν οριζόντια μείωση ΦΠΑ; Και σήμερα εδώ στο ΟΡΕΝ είπε ότι δεν περνάει η οριζόντια μείωση», συμπλήρωσε. «Θέλετε να σας βάλω να ακούσετε όσα εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης;», αναρωτήθηκε δηκτικά.

«Το 2023 δεν κριθήκατε με το επιχείρημα “το είπαμε-το κάναμε”, αλλά γιατί οι πολίτες έτρεμαν μην έρθει ξανά η προηγούμενη διακυβέρνηση. Και σήμερα επειδή καταρρέετε, πάτε να σκηνοθετήσετε το ίδιο ψεύτικο δίπολο», ανέφερε προς τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας στο ίδιο πάνελ.

«Ουρά του κ. Τσίπρα γίνατε εσείς, η Νέα Δημοκρατία, εφαρμόζοντας τον νόμο Κατρούγκαλου. Τον εφαρμόσατε πιο σκληρά από όλους, μόνο τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών αλλάξατε, τίποτα άλλο. Κρατήσατε “καρφωμένα” τα ποσοστά αναπλήρωσης, μειωμένες τις αναπηρικές συντάξεις, κατηργημένο το ΕΚΑΣ. Σας έπιασε στα πράσα η κοινωνία» τόνισε ο κ. Τσουκαλάς στο πλαίσιο της συζήτησης περί οικονομικής πολιτικής και κοστολόγησης.

Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου

Στον απόηχο της εισαγγελικής πρότασης για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και του κυβερνητικού επιχειρήματος ότι ουδέν μεμπτό συντελέστηκε με την αλλοίωση του τόπου της σιδηροδρομικής τραγωδίας, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε: «Η εισαγγελική πρόταση λέει ξεκάθαρα ότι προτείνει να παραπεμφθεί ο κ. Τριαντόπουλος για παράβαση καθήκοντος σε σχέση με την απόφαση που πήρε για την αλλοίωση του πεδίου. Ζητά να ερευνηθεί αν αυτό έγινε με πρόθεση, αν η αλλοίωση είχε σκοπό να μην υπάρχει αποδεικτικό υλικό προσβάσιμο στην έρευνα».

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«Ο κ. Φλωρίδης έλεγε ότι όποιος μιλά για το μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Ποιους εννοούσε; Τον Εισαγγελέα; Το μπάζωμα έγινε, το λέει η δικαιοσύνη», αντέτεινε στον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας Ν. Ρωμανό.

«Μην μου λέτε εμένα για ξυλολιάδα. Για την ξυλολιάδα να τα πείτε στον Πρωθυπουργό, που τα έλεγε στη συνέντευξη στον Σρόιτερ. Δύο πολιτικοί μίλησαν για αυτά, ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ».

«Τρία χρόνια μετά δεν λειτουργεί το ETCS»

Σχετικά με την ομολογία των επικεφαλής του ΟΣΕ ότι το σύστημα αυτόματης πέδησης των τρένων (ETCS) δεν λειτουργεί τρία χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «αυτό που έπρεπε να είναι το μάθημα που πήραμε το 2023 και να τρέξουμε να το κάνουμε άμεσα, γιατί είναι το βασικό πρωτόκολλο που δεν θα είχε γίνει το δυστύχημα αν υπήρχε, η κυβέρνηση ακόμη δεν το έχει υλοποιήσει. Και δεν μας είχε πει η κυβέρνηση ότι δεν το είχε κάνει. Με το τσιγκέλι το βγάλαμε!»

Σπιτάκια ανακύκλωσης

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επιπλέον αναφέρθηκε στο ζήτημα με τους οικίσκους ανακύκλωσης, που έχει επίσης μπει στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. «Για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, αναρωτιέμαι, δεν θα πει κάτι η κυβέρνηση; Το πόρισμα της επιτροπής δημοσιονομικού ελέγχου αναφέρει ότι τα σπίτια ανακύκλωσης που δόθηκαν στους δήμους και τα οποία στην ελεύθερη αγορά κοστίζουν 66.000 ευρώ το πολύ, στην Ελλάδα πουλήθηκαν 300.000 το καθένα. Δηλαδή μια τιμή 4 -5 φορές πάνω. Το ΠΑΣΟΚ το έχει αναδείξει με ερώτηση της Κ.Ο. και ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη και τώρα το θέμα ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία . Η εταιρεία που είχε τη διαχείριση, σταματά τη λειτουργία της. Είναι ένα ακόμη σκάνδαλο. Όποια πέτρα και να σηκώσουμε, από κάτω είναι άλλο ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας», κατέληξε επ’ αυτού.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ενώ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπογράμμισε: «καταδικάστηκε ο κ.Μελάς, ο εκλεκτός σας, και παραπέμπονται 22 στελέχη σας. Και μου λέτε ότι πήγαν κουβά όσα υποστήριζε η αξιωματική αντιπολίτευση; Το ΠΑΣΟΚ ζητούσε να αρθεί η ασυλία για να μπορέσει να ερευνήσει η δικαιοσύνη. Αν δεν είχε αρθεί, δεν θα είχε παραπεμφθεί κανείς».

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