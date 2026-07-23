«Στο παρελθόν ο κ. Φλωρίδης είχε επιτεθεί σε όσους έλεγαν ότι πρέπει να ελέγξουμε αν υπήρξε αλλοίωση και τώρα η πρόταση αναφέρει ξεκάθαρα ότι υπήρξε αλλοίωση που δεν επέτρεψε να έχει πρόσβαση η έρευνα σε κρίσιμα στοιχεία», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Αιχμές κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη άφησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την πρόταση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Δημήτρη Μητρούλια, προς το Δικαστικό Συμβούλιο να παραπεμφθεί ο Χρήστος Τριαντόπουλος στο Ειδικό Δικαστήριο για την παράνομη αλλοίωση του χώρου του πολύνεκρου δυστυχήματος στα Τέμπη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Κ. Τσουκαλάς αρχικά σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις διευκρινίζοντας ότι «έχουμε μια πρόταση εισαγγελέα, δεν έχουμε την τελική κρίση του δικαστικού συμβουλίου για το αν θα υπάρξει παραπομπή. Σε αυτά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί».

«Κάτι που δεν ήταν ο κ. Φλωρίδης όταν έλεγε ότι όσοι μιλούν για αλλοίωση του πεδίου είναι "για τα μπάζα"», πρόσθεσε και αναρωτήθηκε: «Είναι "για τα μπάζα" η ελληνική δικαιοσύνη; Ο υπουργός Δικαιοσύνης, ασκούσε κριτική στον Εισαγγελέα που στην αρχική δικογραφία είχε πει το ίδιο πράγμα - ότι υπάρχει αλλοίωση στη Λάρισα - και βάσει αυτού εμείς ζητήσαμε να συσταθεί προανακριτική επιτροπή».

«Η πρόταση του κ. Μητρούλια λέει ότι πρέπει να διερευνηθεί αν η αλλοίωση του χώρου έγινε με πρόθεση – και δεν κάνει λόγο για αμέλεια» επισήμανε και υπενθύμισε ότι «στο παρελθόν ο κ. Φλωρίδης είχε επιτεθεί σε όσους έλεγαν ότι πρέπει να ελέγξουμε αν υπήρξε αλλοίωση και τώρα η πρόταση αναφέρει ξεκάθαρα ότι υπήρξε αλλοίωση που δεν επέτρεψε να έχει πρόσβαση η έρευνα σε κρίσιμα στοιχεία. Όλα αυτά τα λέω με επιφύλαξη καθώς αναφερόμαστε σε πρόταση».

«Η δικαιοσύνη δεν είναι σφαίρα – όπως προφανώς πιστεύει ο κ. Δημητριάδης – για να τη φοβάται ο πρωθυπουργός»

Κληθείς, παράλληλα, να πάρει θέση για την εμπιστοσύνη του ΠΑΣΟΚ προς τη δικαιοσύνη ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε την πρόταση αυτή άνευ στοιχείων αλλά βάσει των όσων αναφέρονταν στο πόρισμα της Εισαγγελίας της Λάρισας» και στάθηκε στο γεγονός ότι «στον κ. Τριαντόπουλο η δικαιοσύνη κρίνει τους λόγους που είχαμε θέσει στην προανακριτική αλλά στον κ. Καραμανλή θα κρίνει για άλλο αδίκημα από εκείνο που έπρεπε να ελεγχθεί, γιατί το άλλαξε η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της προανακριτικής επιτροπής» καθιστώντας σαφές ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι εκείνη που εμπιστεύεται a la carte τη δικαιοσύνη».

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«Άκουσα και τον κ. Γεωργιάδη - που επιτίθεται εργολαβικά πια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - και τον κ. Κυρανάκη να έχουν ανοίξει πόλεμο με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν πρόκειται για δύο τυχαία πρόσωπα αλλά για τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας» τόνισε και συνέχισε: «Εμείς ως ΠΑΣΟΚ είπαμε ότι πρέπει να γίνει διερεύνηση, δεν είπαμε ποτέ ότι είναι ένοχοι. Απορώ όμως και εκπλήσσομαι που η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή ελέγχονται 22 κυβερνητικά στελέχη, τέσσερις βουλευτές, 18 πρόσωπα, πανηγυρίζει που καταδικάστηκε ο εκλεκτός του πρωθυπουργού στον ΟΠΕΚΕΠΕ - ο κ. Μελάς, που τον κατέβαζε ευρωβουλευτή και παραπέμπεται και για απιστία».



Τέλος, ο Κώστας Τσουκαλάς διατύπωσε την άποψη ότι «η κοινωνία μας δεν πρέπει να εθιστεί στο ότι η διαφθορά είναι κανονικότητα διότι αυτό μας λέει η κυβέρνηση, όταν απαιτεί να της ζητήσουμε συγγνώμη επειδή αποκαλύψαμε ένα σκάνδαλο» και κατέληξε ότι «η δικαιοσύνη δεν είναι σφαίρα – όπως προφανώς πιστεύει ο κ. Δημητριάδης – για να τη φοβάται ο πρωθυπουργός».