Το σκεπτικό για την εισαγγελική πρόταση παραπομπής του στον Ειδικό Δικαστήριο.

Μόνο τυχαία δεν ήταν, σύμφωνα με τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η παρουσία του Χρήστου Τριαντόπουλου, στον τόπο του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, όπως είχε προσπαθήσει με την απολογία του ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, να πείσει την αρεοπαγίτη ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Εισαγγελέας: Συντονιστικός ο ρόλος Τριαντόπουλου

Ο συντονιστικός ρόλος του κ. Τριαντόπουλου, αποδεικνύεται από τις συνεντεύξεις τις οποίες ο ίδιος παραχώρησε σε τηλεοπτικά κανάλια, μετά την τραγωδία των Τεμπών, τονίζει ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, στην πρότασή του για την παραπομπή του πρώην υφυπουργού, αρμόδιου για θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές στο Ειδικό Δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος.

Τι βάρυνε στην κρίση του εισαγγελέα για τον Τριαντόπουλο

Με δημόσιες δηλώσεις του, λίγα 24ωρα μετά την τραγωδία, ο κ. Τριαντόπουλος μιλούσε με περηφάνεια για τα έργα αποκατάστασης τα οποία έγιναν στον τόπο της μοιραίας σύγκρουσης των δύο τρένων, παραδεχόμενος αν μη τι άλλο, τη δική του εμπλοκή στην αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος που του αποδίδεται από το κατηγορητήριο. Παρότι στην απολογία του ισχυριζόταν μάλιστα ότι δεν είχε καμία αποφασιστική ανάμιξη στη μεταφορά χωμάτων, τη μετακίνηση βαγονιών και τις εργασίες επίστρωσης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «οι επίμαχες πράξεις αποφασίστηκαν και υλοποιήθηκαν από άλλους, τους κατά περίπτωση αρμόδιους, και όχι από εμένα», λίγες ημέρες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα αναφερόταν αναλυτικά στις παρεμβάσεις που είχαν γίνει.

Οι δηλώσεις «ομολογία» του Τριαντόπουλου

Συγκεκριμένα, στις 7 Μαρτίου, δηλ. οκτώ ημέρες μετά την τραγωδία, σε συνέντευξή του στο TRT ο κ. Τριαντόπουλος, ερωτώμενος αν έχει ολοκληρωθεί η «αποκατάσταση» του χώρου, απαντούσε:

«Έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση. Από την Κυριακή (5/3/2023) το βράδυ έχει ολοκληρωθεί η συλλογή. Είμαστε από την Πέμπτη με κυβερνητικό επιτελείο στο πεδίο στα Τέμπη στη Λάρισα ώστε με απόλυτο σεβασμό στα θύματα και σε όλη την ελληνική κοινωνία να προχωρήσει τόσο η διαδικασία συλλογής και αποκατάστασης του χώρου του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος…

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Υπάρχουν τα συντρίμμια και τα βαγόνια σε ειδικό χώρο. Για να έχουμε μια αίσθηση του μεγέθους έχουμε σε δύο αμαξοστοιχίες συνολικά 24 βαγόνια με μηχανές με συνολικό βάρος περίπου 2.000 τόνους. Διαμορφώθηκε ο χώρος και για τη φύλαξη και για την τοποθέτηση όλων εκεί των κομματιών, τα συντρίμμια, τα βαγόνια για να μπορέσουν να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ενώ από την άλλη θα πρέπει να σημειώσω ότι είχαμε μια στενή συνεργασία με την Περιφέρεια και όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό το εγχείρημα φορείς, τις εταιρείες του σιδηροδρόμου, την πυροσβεστική, την αστυνομία, τις ιδιωτικές εταιρείες που επιστρατεύτηκαν για να συνδράμουν με τα μηχανήματά τους και με το προσωπικό τους μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ήμασταν εκεί για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την περιοχή».

Την ίδια ημέρα, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο Χρήστος Τριαντόπουλος δεν έκρυψε την προσπάθεια που καταβαλλόταν προκειμένου όλες αυτές οι παρεμβάσεις στον τόπο της τραγωδίας να ολοκληρωθούν ταχύτατα, κάτι βέβαια που πράγματι έγινε, με αποτέλεσμα να χαθούν σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία, όπως επισημαίνει και το κατηγορητήριο.

«Το κομμάτι το επιχειρησιακό κομμάτι που τρέξαμε εκείνες τις μέρες στη Λάρισα, πέρα από το να βρεθούμε κοντά στις οικογένειες, ήταν να προχωρήσει γρήγορα όλη η διαδικασία της συλλογής και αποκατάστασης της περιοχής. Ένα έργο που έτρεξε σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με τις σιδηροδρομικές εταιρείες, με την Περιφέρεια κυρίως, με την πυροσβεστική, την αστυνομία αλλά και πάρα πολλούς ιδιώτες που επιστρατεύτηκαν για να μπορέσει να αποκατασταθεί ο χώρος.

Ένα τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στο οποίο ουσιαστικά περιλάμβανε 24 βαγόνια από τις δύο αμαξοστοιχίες συνολικού βάρους 2.000 τόνων όπου σε σύντομο σχετικά, από ό,τι μου είπαν και οι ειδικοί, χρονικό διάστημα καταφέραμε να αποκαταστήσουμε το χώρο να μεταφέρουμε τα συντρίμμια και τα βαγόνια σε ειδικό χώρο όπου φυλάσσονται έτσι ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο των ερευνών που συνεχίζονται αλλά και τις όποιες διαδικασίες προκύπτουν», δήλωνε ο τότε υφυπουργός μπροστά στην κάμερα.

Όλες αυτές όμως οι δημόσιες δηλώσεις του κ. Τριαντόπουλου, όπως και τα δελτία τύπου τα οποία εξέδωσε εκείνες τις ημέρες, έγιναν η βάση για να στηρίξει την παραπεμπτική του πρόταση ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς ο οποίος δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του πρώην υφυπουργού πως οι βασικές εργασίες στο πεδίο, οι εκχωματώσεις και οι μεταφορές χωμάτων και βαγονιών έγιναν πριν από την άφιξή του στη Λάρισα.

Οι άτυπες συσκέψεις για το «μπάζωμα»

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός είναι πεπεισμένος για τον συντονιστικό ρόλο του κ. Τριαντόπουλου όπως επίσης και ότι ο πρώην υφυπουργός, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι από την Πυροσβεστική που ζήτησε να δικαστούν μαζί του, ήταν παρόντες στις άτυπες συσκέψεις που έγιναν και από κοινού πήραν τις κρίσιμες αποφάσεις για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος.

Τον τελικό λόγο πάντως για το εαν θα συγκροτηθεί ή όχι Ειδικό Δικαστήριο για το «μπάζωμα» στα Τέμπη θα την έχει το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, με βούλευμα που θα εκδώσει και το οποίο θα είναι αμετάκλητο.