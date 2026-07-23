Για «παθητική δωροδοκία» κατηγορεί τον υπουργό Υγείας ο πρώην υφυπουργός- Τι απαντά ο Άδωνις- Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Πολιτικό «σεισμό» προκαλούν οι βαρύτατες καταγγελίες που εξαπέλυσε ο Μάριος Σαλμάς, εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη, ανοίγοντας ξανά την υπόθεση της Novartis – τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο. Ο πρώην «γαλάζιος» υπουργός Υγείας κατηγόρησε ανοιχτά τον νυν -και ξανά κατά το παρελθόν- υπουργό για «παθητική δωροδοκία» και «διαπλοκή» με τον τότε ισχυρό άνδρα της πολυεθνικής του φαρμάκου, Κωνσταντίνου Φρουζη.

«Παθητική δωροδοκία και ο ορισμός της διαπλοκής»

Στη διάρκεια της συζήτησης για την άρση της ασυλίας του κ.Σαλμά -μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο υπουργός Υγείας-, ο πρώτος ισχυρίστηκε ούτε λίγο, ούτε πολύ, πως ο τελευταίος ζητούσε «χάρες» από τη Novartis προς Μέσα Ενημέρωσης, που εκείνος υποδείκνυε.

«Ζητούσε από τον πρόεδρο των Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας και αντιπρόεδρο της Novartis, κ.Φρουζή, να δίνει χρήματα σε Μέσα Ενημέρωσης, προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση (…) Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση, ο ορισμός της διαπλοκής», υποστήριξε ο κ.Σαλμάς.

Μάλιστα, για να ενισχύσει τον ισχυρισμό του, κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής δύο sms που του είχε στείλει ο κ.Γεωργιάδης, σύμφωνα με τα οποία φαίνεται να παραδέχεται, πως είχε μεσολαβήσει για να δοθεί διαφήμιση σε συγκεκριμένα Μέσα.

«Η Φ…. πήρε διαφήμιση από τη Νοβάρτις με νόμιμο σάιτ. Το αίτημα μου στον Φρουζή να της δώσει, έγινε όταν δεν ήμουν πλέον υπουργός Yγείας και εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν μιλούσα με τον Φρουζή. Μην χάνουμε χρόνο τις επόμενες μέρες θα σου καταθέσω μήνυση και πες τα αυτά στο δικαστήριο», αναγράφονταν στο επίμαχο sms.

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«Σε ανοιχτή γραμμή με Μανιαδάκη»

Παράλληλα, ο κ.Σαλμάς, υποστήριξε ότι ο Νίκος Μανιαδάκης, κατέθεσε στην εισαγγελέα Ελένη Τουλουπάκη -που ερευνούσε το σκάνδαλο Novartis- κατόπιν συνεννόησης με τον κ.Γεωργιάδη. Και αυτό παρά το γεγονός ότι διατηρούσε το καθεστώς του προστατευόμενου μάρτυρα.

«Ο Μανιαδάκης, ως Αναστασίου… Και του υποδεικνύει την κατάθεση του, πως θα την καθορίσει, με αντάλλαγμα ότι θα του ξεπληρώσει», ανέφερε ο κ.Σαλμάς. Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι όταν ο ίδιος πήγε στα δικαστήρια τον κ.Μανιαδάκη, το δικαστήριο του αναγνώρισε ελαφρυντικά με βάση μια ένορκη επιστολή του κ.Γεωργιάδη. Και αυτό θεωρεί ότι ήταν η «αποπληρωμή» της χάρης του υπουργού Υγείας, προς τον παλιό προστατευόμενο μάρτυρα της υπόθεσης.

«Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, στήριξε έναν ψευδομάρτυρα που τον πήγε στα δικαστήρια ένας βουλευτής του κόμματος», ανέφερε ο Μάριος Σαλμάς. Και κατέθεσε και δεύτερο sms στα πρακτικά της Βουλής.

«Στη δίκη ήμουν με τον Μανιατάκη εδώ και πολύ καιρό διότι έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στην Τουλουπάκη και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω», αναγράφεται στο sms που έχει αποστείλει ο κ.Γεωργιάδης.

Οργισμένη απάντηση Γεωργιάδη

Σε έντονο ύφος και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ήρθε η απάντηση του κ.Γεωργιάδη, που μίλησε για "συκοφαντία", χωρίς ωστόσο να απαντήσει στην ουσία των καταγγελιών του Μ.Σαλμά.

«Με τον κ. Σαλμά δεν ανοίγω κανέναν διάλογο εκτός της αίθουσας των Δικαστηρίων. Άλλωστε στην έναρξη της σκευωρίας Novartis είχε πρωταγωνιστικό λόγο και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας στις ΗΠΑ, απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν. Αυτά σε όλους εμάς είναι απολύτως γνωστά από τότε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.Γεωργιάδης.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2079884387592655323}

«Καθαρές κουβέντες ή παραίτηση» λέει το ΠΑΣΟΚ – «Να ανοίξει η υπόθεση» ο Πολάκης

Οι καταγγελίες Σαλμά προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης. Καθαρές απαντήσεις ή παραίτηση Γεωργιάδη ζήτησε το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η Χαριλάου Τρικούπη είχε στηρίξει το αφήγημα της «σκευωρίας» την περίοδο της διερεύνησης του σκανδάλου, επειδή εμπλέκονταν στις έρευνες και δικά του στελέχη.

Μάλιστα, ο Δημήτρης Μάντζος τόνισε πως «εδώ πια, μιλάμε για συγκεκριμένους ισχυρισμούς που εμπλέκουν φαρμακευτικής εταιρίας, ΜΜΕ και συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα σε έναν κύκλο. Και πρέπει να ερευνηθούν από τη δικαιοσύνη».

Από την πλευρά του, ο Παύλος Πολάκης ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση Novartis. «Είδες τελικά, πως το κάρμα is a bitch», σημείωσε ο χανιώτης βουλευτής, προσθέτοντας πως «δικαιωνόμαστε όσοι λέγαμε ότι το σκάνδαλο Novartis είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της Μεταπολίτευσης».

«Ένας πρώην δικός υπουργός είναι ο κ.Σαλμάς. Πρώην υπουργός Υγείας της Νέας Δημοκρατίας. Και καταγγέλλει τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας», σημείωσε με τη σειρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου.