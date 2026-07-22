«Οι καταγγελίες για παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή είναι εξαιρετικά βαριές και απαιτούν άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Την τοποθέτηση του Άδωνι Γεωργιάδη στις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά για «παθητική δωροδοκία» ζητά με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, διαφορετικά, όπως τονίζει, «η παραίτησή του αποτελεί μονόδρομο».

«Τα όσα κατήγγειλε σήμερα ο κ. Σαλμάς από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής για τον Άδωνι Γεωργιάδη εγείρουν εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα. Οι καταγγελίες για παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή είναι εξαιρετικά βαριές και απαιτούν άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

«Ο υπουργός Υγείας οφείλει να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές. Διαφορετικά, η παραίτησή του αποτελεί μονόδρομο», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.