«Πόσα δισεκατομμύρια μοιράσατε, κ. Μητσοτάκη, από τις εξαγγελίες σας ως «υπεύθυνη» αξιωματική αντιπολίτευση που είχε… βάλει μυαλό μετά την περιπέτεια της κρίσης;» διερωτάται ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Κρίση οξείας αυτοκριτικής διακατέχει σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Δεν εξηγείται αλλιώς η δήλωση του ότι ‘είναι πολύ εύκολο όταν είσαι αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες’», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς και προσθέτει: «Καταλαβαίνουμε ότι αποφάσισε να μετανοήσει δημόσια για όσα έταζε προεκλογικά ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν έκανε, εξαπατώντας τους πολίτες».

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημειώνει: «Το 2019, ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, που περιελάμβανε παρεμβάσεις στα όρια ηλικίας, περικοπή κατά 30% όλων των συντάξεων που εκδόθηκαν από το '16 και μετά και μειώσεις σε αναπηρικές συντάξεις, μερίσματα, εφάπαξ επιδόματα. Υποσχέθηκε και οριζόντια μείωση του ΦΠΑ.

Πόσα δισεκατομμύρια μοιράσατε, κ. Μητσοτάκη, με αυτές τις μόλις δύο εξαγγελίες σας ως «υπεύθυνη» αξιωματική αντιπολίτευση που είχε… βάλει μυαλό μετά την περιπέτεια της κρίσης;»

Καταλήγοντας, ο Κώστας Τσουκαλάς σημειώνει: «Ναι, κ. Πρωθυπουργέ, η χώρα χρειάζεται σταθερό τιμόνι, κάτι το οποίο έχει κριθεί ότι δεν μπορείτε να εγγυηθείτε. Οι πολίτες κουράστηκαν να ακούν τις φτηνές δικαιολογίες με τις οποίες προσπαθείτε να αιτιολογήσετε την αποτυχία σας. Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή. Το ΠΑΣΟΚ και ξέρει και θέλει και μπορεί να εγγυηθεί τις απαραίτητες αλλαγές με σιγουριά και ασφάλεια».