Όσα είπε ο Γαρβριήλ Σακελλαρίδης για τις θέσεις της ΕΛΑΣ περί ιδιωτικών πανεπιστημίων αλλά και τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9.84 και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Κουκλουμπέρη παραχώρησε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος μίλησε για τις εξελίξεις και τα τεκταινόμενα στον χώρο της πολιτικής, της κοινωνίας και της Αριστεράς το τελευταίο διάστημα

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες συγκρούονται με την πραγματικότητα των εργαζομένων

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε αρχικά ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες για την αύξηση των εισοδημάτων έρχονται σε σφοδρή σύγκρουση με την πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες. Όπως είπε, για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην καθημερινότητα, εξαιτίας της ακρίβειας και της καθήλωσης των πραγματικών μισθών, οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί αποτελούν «αλάτι στην πληγή».

Σχετικά με το «ψευδεπίγραφο» πλαίσιο Κεραμέως για τις συλλογικές συμβάσεις υπενθύμισε πως η ηγεσία της Νέας Αριστεράς συναντήθηκε πρόσφατα με το Σωματείο Εργαζομένων στην efood. «Αν δεν μπορεί να υπογραφεί συλλογική σύμβαση σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις της χώρας, τότε σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται η κ. Κεραμέως όταν υποστηρίζει ότι επανέρχονται οι συλλογικές συμβάσεις;», υπογράμμισε.

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς σημείωσε ότι η γενικευμένη ακρίβεια στα τρόφιμα, στην ενέργεια και στα βασικά αγαθά κατατρώει το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων, ενώ τα καρτέλ λειτουργούν ανεξέλεγκτα και τόνισε ότι: «Η Νέα Αριστερά προτείνει την άμεση μείωση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, ένα μέτρο που έχει εφαρμοστεί σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει θετικά αποτελέσματα στην αγοραστική δύναμη».

Παράλληλα, σημείωσε ότι χρειάζεται η ουσιαστική επαναφορά του θεσμικού πλαισίου των συλλογικών συμβάσεων, ώστε να ενισχυθούν τα εργατικά σωματεία και να μπορούν να διεκδικούν αυξήσεις, που θα διαχέονται σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια και δεν θα περιορίζονται μόνο στον κατώτατο μισθό.

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«Η ΕΛΑΣ κάνει συνειδητή επιλογή να βγάλει φλας δεξιά»

Αναφερόμενος στη στάση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης απέναντι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σημείωσε ότι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πολιτικής διγλωσσίας.

Υπενθύμισε πως ο ίδιος πριν μερικές εβδομάδες είχε εκτιμήσει πως το συγκεκριμένο σχήμα, «θα λέει αριστερά και δεξιά πράγματα, τα οποία θα ακυρώνονται και θα αναιρούνται μεταξύ τους, επειδή θα προσπαθεί να γίνεται αρεστό σε διαφορετικά ακροατήρια». Αυτό ακριβώς συμβαίνει, σύμφωνα με τον ίδιο, με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια: η ΕΛΑΣ δηλώνει αντίθετη πολιτικά, αλλά αποφεύγει να δεσμευτεί για την κατάργηση του νόμου της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

«Η ΕΛΑΣ κάνει τη συνειδητή επιλογή να βγάλει φλας δεξιά. Λέει ότι είναι κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά ότι θα διατηρήσει τον νόμο, επικαλούμενη δικαιολογίες που μου φαίνονται απολίτικες και παιδαριώδεις, όχι μόνο πολιτικά αλλά ακόμη και νομικά», υπογράμμισε.

«Χωρίς καθαρές θέσεις και συγκρούσεις δεν υπάρχει ανταγωνιστικός πόλος απέναντι στη Δεξιά»

Χαρακτήρισε «συνταγή πολιτικής αποτυχίας» τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται η ΕΛΑΣ και σημείωσε πως έτσι δεν μπορεί να συγκροτηθεί ανταγωνιστική πολιτική δύναμη απέναντι στην ηγεμονία της Δεξιάς. Χρειάζεται ιδεολογική αυτοπεποίθηση, καθαρές θέσεις και συγκρούσεις», τόνισε.

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι δεν έχει διδαχθεί από τα λάθη της αντιπολιτευτικής περιόδου 2019-2023, κατά την οποία, όπως είπε, κυριάρχησαν η μεταγραφολογία, η αποϊδεολογικοποίηση και η υποχώρηση συγκεκριμένων αξιών της Αριστεράς.

Ο Επικεφαλής της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε ότι χρειάζεται μια ευρύτερη συνθετική διαδικασία στον χώρο της Αριστεράς, με κοινή δράση, διάλογο, ενότητα και, όπου υπάρχουν οι προϋποθέσεις, κοινή πολιτική έκφραση στις εθνικές εκλογές.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι μια τέτοια προσπάθεια πρέπει να προστατεύσει την αξιοπιστία της. Δεν μπορεί να εμφανιστεί ως εκλογική συγκόλληση κομμάτων και προσώπων που ενδιαφέρονται απλώς να διασώσουν έδρες και πολιτικούς ρόλους. Ρόλο παίζουν και τα πρόσωπα, καθώς, όπως σημείωσε, η συμμετοχή στελεχών που πρωταγωνίστησαν στην εκφυλιστική διαδικασία των προηγούμενων ετών δημιουργεί σοβαρά εμπόδια σε μια αξιόπιστη προσπάθεια ενότητας.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μίλησε για «σημαντικά εμπόδια» που υπάρχουν και σημείωσε ότι πρόσωπα που βρίσκονται σήμερα στην ηγεσία του συγκεκριμένου κόμματος είχαν καταλυτικό ρόλο στην εγκαθίδρυση του λαϊκισμού και στην ευρύτερη εκφυλιστική πορεία του κόμματος, γεγονός που περιορίζει την αξιοπιστία μιας πιθανής συνεργασίας.

Παράλληλα, όμως, τόνισε ότι η Νέα Αριστερά παρακολουθεί τις εξελίξεις και ενδιαφέρεται να απευθυνθεί στα χιλιάδες μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκονται σήμερα σε αμηχανία. Καταλήγοντας, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι στόχος είναι η συγκρότηση ενός πόλου της Αριστεράς και της Οικολογίας, που θα διεκδικήσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, χωρίς όμως να θυσιάσει την αξιοπιστία του σε εργαλειακές και χρησιμοθηρικές συμφωνίες.