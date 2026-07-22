«Σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Το επόμενο διάστημα θα ενδιαφέρει να δουλέψουμε σκληρά, να αναπτύξουμε τις προγραμματικές μας θέσεις και να εμβαθύνουμε σε αυτές», είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

«Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την ΕΛΑΣ γιατί για το ΠΑΣΟΚ υπάρχει ζήτημα πολιτικής επιβίωσης», δήλωσε η Θεώνη Κουφονικολάκου στα Παραπολιτικά 90,1. Η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος σημείωσε ότι «δεν εξετάζεται καμία μετεκλογική συνεργασία, απόλυτος στόχος είναι να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις κι αν δεν γίνει αυτό με την πρώτη φορά γίνεται με τη δεύτερη».

Όσον αφορά στην κριτική που δέχτηκε η ΕΛΑΣ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια είπε ότι είναι ταυτοτικό ζήτημα για την Αριστερά είναι η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. «Θα φτιάξουμε ένα δικό μας θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα θέσει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια υψηλά στάνταρτ αντίστοιχα ή παρόμοια με αυτά που ισχύουν για το δημόσιο πανεπιστήμιο. Ένα νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα δημιουργήσει διαφορετικές συνθήκες ισονομίας και ισοτιμίας για τους σπουδαστές, προκειμένου να δώσουμε και το σήμα στις οικογένειας ότι εμείς δεν θα ανεχτούμε εκπαιδευτικά ιδρύματα super market δύο ορόφων».

Αναλυτικά:

«Θέλουμε το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης να ενισχυθεί τόσο ούτως ώστε να μην είναι καν εναλλακτική λύση το ιδιωτικό»

«Ταυτοτικό ζήτημα για την Αριστερά είναι η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι στην Ελλάδα η παιδεία δεν είναι ούτε ακριβώς δημόσια ούτε και δωρεάν, 9 στα 10 παιδιά μας λέει το ΙΟΒΕ από χαμηλά εκπαιδευτικά και εισοδηματικά στρώματα δεν καταφέρνουν να εισαχθούν στην Ανώτατη εκπαίδευση, είναι ένα σύστημα το οποίο όχι απλά τροφοδοτεί αλλά και δημιουργεί πολύ μεγάλες ανισότητες. Εμείς εργαζόμαστε στην κατεύθυνση στήριξης του δημόσιου σχολείου και το δημόσιου πανεπιστημίου. Μέτρα υποστήριξης του Λυκείου, κατάργηση σταδιακή των Πανελλαδικών, μικρότερα τμήματα, προστασία προσωπικού, επιστημονική επιμόρφωση, αυξήσεις μισθών κ.ο.κ. Εργαζόμαστε δηλαδή ώστε η κοινωνία να νιώσει ότι δεν χρειάζεται να ξοδέψει μια περιουσία στα φροντιστήρια είτε αλλού για να σπουδάσει. Εμείς θέλουμε το ιδιωτικό γενικά να μην είναι ελκυστικό καν δηλαδή το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης να ενισχυθεί τόσο ούτως ώστε να μην είναι καν εναλλακτική λύση», είπε και συνέχισε:

«Είπαμε ότι δεν θα ήταν ποτέ επιλογή μας αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά έχει δημιουργηθεί μια τετελεσμένη πραγματική κατάσταση χιλιάδων εγγραφών. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει δημιουργηθεί είναι να φτιάξουμε ένα δικό μας θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα θέσει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια υψηλά στάνταρτ αντίστοιχα ή παρόμοια με αυτά που ισχύουν για το δημόσιο πανεπιστήμιο με όρους λειτουργίας, αδειοδότησης, οργάνωσης, πρόσληψης προσωπικού, διαφάνειας, λογοδοσίας. Μιλάμε για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα δημιουργήσει διαφορετικές συνθήκες ισονομίας και ισοτιμίας για τους σπουδαστές, προκειμένου να δώσουμε και το σήμα στις οικογένειας ότι εμείς δεν θα ανεχτούμε εκπαιδευτικά ιδρύματα super market δύο ορόφων».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν μπορούν να ιδρυθούν και άλλα μη κρατικά πανεπιστήμια, απάντησε: «Με ένα νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο εισηγούμαστε εμείς, το οποίο έχει ιδιαίτερη αυστηρότητα σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση, τη λειτουργία, την εποπτεία, τη λογοδοσία, τη διαφάνεια νομίζω ότι δίνεται ένα μήνυμα ότι δεν είναι ένα προνομιακό πεδίο επένδυσης η εκπαίδευση στην Ελλάδα αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει ένα τέτοιο στιβαρό και οριοθετημένο πλαίσιο».

Για την κριτική του ΠΑΣΟΚ στην ΕΛΑΣ

Για την κριτική που δέχεται η ΕΛΑΣ από το ΠΑΣΟΚ, τόνισε: «Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την ΕΛ.Α.Σ. γιατί για το ΠΑΣΟΚ υπάρχει ζήτημα πολιτικής επιβίωσης».

«Καμία μετεκλογική συνεργασία δεν εξετάζεται»

Ερωτηθείσα για τις μετεκλογικές συνεργασίες, τόνισε: «Κανένα τέτοιο σενάριο δεν είναι αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας. Καμία συνεργασία δεν εξετάζεται. Απόλυτος στόχος είναι να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις κι αν δεν γίνει αυτό με την πρώτη φορά γίνεται με τη δεύτερη.

Σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Το επόμενο διάστημα θα ενδιαφέρει να δουλέψουμε σκληρά, να αναπτύξουμε τις προγραμματικές μας θέσεις και να εμβαθύνουμε σε αυτές. Να διαβουλευτούμε με τους πολίτες από αυτών επίσης και από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση τέτοιου τύπου στον ορίζοντα. Δεν μας ενδιαφέρουν οι συνεργασίες».

«Θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα μιας άλλης πολιτικής κουλτούρας ότι όλα γίνονται με διαφάνεια»

Κληθείσα να σχολιάσει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που κατηγορούν την ΕΛΑΣ ότι είναι πίσω από την παραίτηση και την ανεξαρτητοποίηση βουλευτών του, σημείωσε: «Δεν σχολιάζω από θέση αρχής διαδικασίες άλλων κομμάτων. Καταλαβαίνω ότι είναι μία περίοδος μεγάλης αναστάτωσης, περιδίνησης για ορισμένους πολιτικούς χώρους κι αυτό σημαίνει ότι πολλά θα ειπωθούν σε αυτό το διάστημα. Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε η προοπτική ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. λέγαμε και επιμένουμε στα ίδια πράγματα, λέγαμε ότι αυτός ο χώρος δεν μπορεί να δημιουργηθεί από εν ενεργεία βουλευτές. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε το γενναίο βήμα και έφυγε. Μένουμε σε αυτή τη θέση, την κρατάμε με συνέπεια. Είπαμε ότι όλες και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι αλλά δεν μπορεί κανείς να υπολογίζει σε εξασφαλισμένα προνόμια ή σε προ-κρατημένη θέση σε ψηφοδέλτια, αυτό δεν υπάρχει και από εκεί και πέρα δεν κάνουμε συμφωνίες πίσω από κλειστές πόρτες και κάτω από τραπέζια. Θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα μιας άλλης πολιτικής κουλτούρας ότι όλα γίνονται με διαφάνεια και όλα γίνονται στο πλαίσιο ενίσχυσης μιας κουλτούρας υπηρεσίας, λογοδοσίας».