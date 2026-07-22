Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα από το studio_kleisthenis για την Μαίρη Λίντα.

Η Μαρία Δημητροπούλου, γνωστή με το όνομα Μαίρη Λίντα, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου σε ηλικία 91 ετών.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της ζούσε στο Γηροκομείο Αθηνών, ενώ την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε ο Σπύρος Σίγουρος με μια ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram.

Η Μαίρη Λίντα γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το 1935 και το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου, ενώ υπήρξε η μικρότερη από τα 17 παιδιά της οικογένειας.

Από το πρωί της Τετάρτης πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό κόσμο έσπευσε να γράψει το τελευταίο αντίο στη σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια.

Ο Κλεισθένης, ο σπουδαίος φωτογράφος, δημοσίευσε για πρώτη φορά μία φωτογραφία της Μαίρης Λίντα η οποία στέκεται στο πλευρό του Μίκη Θεοδωράκη, με τον οποίον είχαν συνεργαστεί επαγγελματικά, καθώς έγινε η βασική του ερμηνεύτρια.

Στο συνοδευτικό κείμενο, αναγράφονται ορισμένες λεπτομέρειες για την τραγουδίστρια που σημάδεψε μία ολόκληρη εποχή:

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«Καλό ταξίδι στην πάντα χαμογελαστή και αγαπημένη μας Μαίρη Λίντα. Έφυγε από κοντά μας σήμερα η σπουδαία τραγουδίστρια σε ηλικία 91 ετών. Ήταν το μικρότερο από τα 17 παιδιά της οικογένειας Δημητροπούλου, όπως ήταν το πραγματικό της επώνυμο.

Τα τραγούδια της σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή και έμειναν για πάντα χαραγμένα στο μυαλό όλων των Ελλήνων.

Υπήρξε μια από τις αγαπημένες τραγουδίστριες της Μαρία Κάλλας η οποία την έβλεπε στο κέντρο όπου τραγουδούσε όταν ερχόταν στην Αθήνα.

Στην αδημοσίευτη μέχρι σήμερα φωτογραφία με το φακό του Κλεισθένη τη βλέπουμε στο τρίτο φεστιβάλ Ελληνικού τραγουδιού Ε.Ι.Ρ. Το 1961 με τον Μίκη Θεοδωράκη».

{https://www.instagram.com/p/DbFl2tRsNQA/?hl=el}