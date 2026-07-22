Η Μαίρη Λίντα άφησε τη δική της χροιά στη λαϊκή μουσική σκηνή της χώρας.

Μία δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Τετάρτης 22 Ιουλίου, καθώς έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μαίρη Λίντα.

Το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου, και υπήρξε η μικρότερη από τα 17 παιδιά της οικογένειας, ενώ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Η ερμηνεύτρια, έδωσε τη χροιά της σε μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια της ελληνικής μουσικής παρακαταθήκης και συνεργάστηκε στενά με το Μίκη Θεοδωράκη, «πλέκοντας» ένα βαρύ και πλούσιο βιογραφικό.

Γεννήθηκε το 1935 στον Πύργο Ηλείας, αλλά μεγάλωσε στην Αθήνα από όπου ξεκίνησε και την πλούσια καριέρα της.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της ζούσε στο Γηροκομείο Αθηνών, ενώ η είδηση του θανάτους της προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

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Πολλοί καλλιτέχνες, ερμηνευτές και άνθρωποι της μουσικής σκηνής, έγραψαν το δικό τους «αντίο» στην σπουδαία ερμηνεύτρια.

Ανάμεσά τους και η Χάρις Αλεξίου.

Η Αλεξίου, λίγες ώρες μετά από την είδηση του θανάτου της Μαίρη Λίντα, δημοσίευσε μία φωτογραφία της πάνω στη σκηνή, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σώπασε αηδόνι μας. Μέχρι το τέλος σου κελαηδούσες. Στο καλό να πας, στην ανάπαυσή του. Μας άφησε θησαυρούς Μαίρη Λίντα».

Παράλληλα, το studio_kleisthenis, μοιράστηκε μία σπάνια φωτογραφία της ερμηνεύτρια με τον Μίκη Θεοδωράκη. Οι δύο καλλιτέχνες εμφανίζονται πάνω στη σκηνή, με το στιγμιότυπο να απαθανατίζεται το 1961.

{https://www.instagram.com/p/DbFl2tRsNQA/?hl=el}