Η συγκινητική αναφορά του Σπύρου Μπιμπίλα στη Μαίρη Λίντα.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας είναι ένας από τους ανθρώπους της Τέχνης και του θεάτρου που θέλησε να αποχαιρετήσει με τον δικό του τρόπο την Μαίρη Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Η Μαρία Δημητροπούλου, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, υπηρέτησε την τέχνη της λαϊκής μουσικής και του τραγουδιού, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή.

Συνεργάστηκε στενά με τον Μίκη Θεοδωράκη και συμμετείχε σε μερικές από τις πιο γνωστές και εμβληματικές ταινίες του ασπρόμαυρου κινηματογράφου.

Η Μαίρη Λίντα, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου, ενώ τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Γηροκομείο Αθηνών.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα για τη Μαίρη Λίντα

Σε ανάρτηση που έκανε ο Σπύρος Μπιμπίλας, αποχαιρέτησε την σπουδαία ερμηνεύτρια αποκαλώντας την «αηδόνι» και εκφράζοντας ανοιχτά τη θλίψη του για την είδηση του θανάτου της:

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«Αντίο σε μια από τις πιο γλυκές φωνές της Ελλάδας μας... Η μελωδική φωνή που μας συντρόφευε για δεκαετίες έσβησε! Άπειρος σεβασμός στην γυναίκα θρύλο την σπουδαία Μαίρη Λίντα, που τα τραγούδια της θα περάσουν από γενιά σε γενιά στο σύμπαν... Ευτυχής που την γνώρισα και την απόλαυσα στις ερμηνείες της που με το μπρίο και την χαρακτηριστική εμβάθυνση που έδινε με τον τόνο της φωνής της έκανε τα τραγούδια μοναδικά κι αξέχαστα.. Αντίο αηδόνι μας.... Σιγά σιγά χάνεται η γενιά που άνθισε στην έκρηξη Πολιτισμού το 60, με τα σπουδαία φεστιβάλ τραγουδιού και τους μεγάλους μουσικοσυνθέτες που της εμπιστεύτηκαν τα τραγούδια τους».

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Παράλληλα, μέσα από την εκπομπή του ΣΚΑΙ «Live You», ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε με συγκίνηση για την ερμηνεύτρια, αναφέροντας μεταξύ άλλων:

«Τις τελευταίες ημέρες ο θάνατος έχει χτυπήσει πολύ την Τέχνη. Μετά τη Μαίρη Κοντού, ο Αλέξης Σταμάτης και τώρα η Μαίρη Λίντα, είναι ένα πλήγμα στον πολιτισμό και να χάνουμε την γενιά του ’60, που ήταν η έκρηξη του πολιτισμού. Η Μαίρη Λίντα είναι ένα πρόσωπο του πολιτισμού. Της εμπιστεύτηκαν τα τραγούδια της ο Θεοδωράκης, ο Χατζιδάκις, έκανε μεγάλες επιτυχίες στα φεστιβάλ. Έχει μείνει μέσα στην ψυχή μας… Μέχρι πριν επιδεινωθεί η υγεία της στο Γηροκομείο Αθηνών την επισκεπτόμουν… Με έπιανε συγκίνηση. Ήταν ένας πολύ ευθύς άνθρωπος, μία πολύ ανοιχτή καρδιά, το ταλέντο της ήταν κάτι μοναδικό».

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