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Δύο δελτία κερδίζουν από 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία του Τζόκερ.

Άλλη μία κλήρωση του Τζόκερ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (21/7), η οποία μοίραζε ένα εκατομμύριο ευρώ στους μεγάλους τυχερούς.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 21, 22, 35, 38, 44 και Τζόκερ το 8.

Νέο τζακ ποτ σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ, αλλά δύο τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις. Επιπλέον, πέντε δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1).

Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=4udGtlkvlIE}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: