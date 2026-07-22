Ο Σάκης Αρναούτογλου εξηγεί το «pressure jump» που παρατηρήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Ένα ενδιαφέρον φαινόμενο, που κατέγραψαν τα βαρόμετρα στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Τετάρτης, εξηγεί ο Σάκης Αρναούτογλου με ανάρτηση στα social media.

«Δύο αόρατα “κύματα” χτύπησαν σήμερα το πρωί τη Θεσσαλονίκη μέσα σε 90 λεπτά», γράφει, κάνοντας αναφορά στο γεγονός ότι οι μετεωρολογικοί σταθμοί της πόλης κατέγραψαν δύο πολύ απότομες και σύντομες αυξήσεις της ατμοσφαιρικής πίεσης, περίπου στις 06:00 και στις 07:20-07:30.

Ο Σάκης Αρναούτογλου παραθέτει τις καταγραφές των σταθμών στο Επταπύργιο και τη ΔΕΘ, εξηγώντας ότι το βαρόμετρο έδειξε «δύο ξαφνικές κορυφές», καθώς η ατμοσφαιρική πίεση ανέβηκε γρήγορα μέσα σε λίγα λεπτά και αμέσως μετά υποχώρησε σχεδόν το ίδιο γρήγορα.

«Στη μετεωρολογία μια τέτοια μεταβολή ονομάζεται άλμα πίεσης, pressure jump. Το σημαντικό είναι ότι η ίδια μεταβολή εμφανίστηκε σε πολλούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο σε ένα βαρόμετρο. Την ίδια ώρα καταγράφηκαν απότομες αλλαγές στον άνεμο, στη θερμοκρασία και στην υγρασία. Αυτό κάνει πολύ λιγότερο πιθανό το ενδεχόμενο ενός τεχνικού σφάλματος και δείχνει ότι επρόκειτο για πραγματική ατμοσφαιρική διαταραχή», γράφει ο Σάκης Αρναούτογλου.

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Στο πρώτο «άλμα», ο άνεμος στράφηκε απότομα σε βόρειο και βορειοδυτικό, με ριπές που έφτασαν περίπου τα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Στο δεύτερο «πέρασμα» ο άνεμος ενισχύθηκε ξανά, η θερμοκρασία έπεσε πρόσκαιρα περίπου κατά 2 βαθμούς και η υγρασία αυξήθηκε αισθητά.

Αρναούτογλου: Τι σημαίνει αυτό το φαινόμενο

Οι καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών παραπέμπουν πιθανότατα «σε δύο διαδοχικές διελεύσεις ορίων εκροής, outflow boundaries, ή μετώπων ριπής, gust fronts, από μπόρες ή καταιγίδες που σημειώθηκαν μακριά από την πόλη, στην ευρύτερη περιοχή», αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; «Ο ψυχρότερος και βαρύτερος αέρας που κατεβαίνει από μια μπόρα ή καταιγίδα φτάνει στο έδαφος και στη συνέχεια απλώνεται γρήγορα προς τις γύρω περιοχές. Το μπροστινό όριο αυτού του αέρα μπορεί να προκαλέσει ξαφνική αλλαγή του ανέμου, ισχυρές ριπές, πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας και άνοδο της πίεσης», εξηγεί.

Αυτό, μας δείχνει ότι η επίδραση μιας καταιγίδας δεν περιορίζεται μόνο στο σημείο όπου πέφτει η δυνατή βροχή, επισημαίνει. «Ο αέρας που δημιουργείται από αυτήν μπορεί να κινηθεί αρκετά χιλιόμετρα και να επηρεάσει ξαφνικά μια ολόκληρη πόλη όπως και το έκανε», συμπληρώνει.

Παρότι το φαινόμενο δεν είναι άγνωστο στη μετεωρολογία και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πρωτοφανές, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή η καθαρή διπλή καταγραφεί μέσα σε περίπου μιάμιση ώρα, σε πολλούς σταθμούς της ίδιας πόλης και είναι «μια μάλλον σπάνια τόσο καθαρή αποτύπωση δύο διαδοχικών ατμοσφαιρικών παλμών και ένα πολύ καλό παράδειγμα του πόσα μπορεί να μας δείξει ένα βαρόμετρο για όσα συμβαίνουν πάνω από μια πόλη», αναφέρει ακόμα.